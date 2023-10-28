Китай і США працюють над особистою зустріччю Джо Байдена і Сі Цзіньпіна в кулуарах форуму АТЕС.

Президент Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися зустрітися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться наступного місяця в Сан-Франциско. Про це пише Associated Press із посиланням на американського чиновника, знайомого з плануванням.

За словами чиновника, обидві сторони виробили принципову угоду про проведення переговорів на саміті АТЕС під час зустрічі Міністра закордонних справ Китаю Ван І із державним секретарем Ентоні Блінкеном і радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном.

Чиновник додав, що сторони поки не погодили точний день зустрічі, місце її проведення та інші організаційні деталі.

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У заяві Білого дому за підсумками п'ятничних зустрічей йдеться, що обидві сторони працюють над особистою зустріччю Байдена і Сі Цзіньпіна в кулуарах АТЕС, - форуму 21-ї тихоокеанської країни.

Головне - стабілізація відносин

Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна принесе таку необхідну стабільність у відносини між двома країнами, сказав Юн Сунь, директор Китайської програми Вашингтонського аналітичного центру Stimson.

"Ключове слово тут - стабілізація двосторонніх відносин - не стільки поліпшення, а стабілізація. Світові потрібно, щоб США і Китай встали на раціональний шлях і стабілізували свої відносини, пропонуючи регіону і всьому світу більше впевненості", - сказав Сунь.

Візит голови МЗС Китаю до США - підсумки

Раніше в п'ятницю Байден зустрівся з Ван І, провівши годинну розмову з високопоставленим китайським чиновником в кімнаті Рузвельта в Білому домі. Відзначається, що зустріч, на якій були присутні Блінкен і Салліван, стала ще однією в серії контактів на високому рівні між двома країнами, які шукають можливість стабілізації все більш напружених відносин в період конфліктів в Україні та Ізраїлі.

Як зазначили в Білому домі, Байден "сказав, що і Сполученим Штатам, і Китаю необхідно відповідально управляти конкуренцією у відносинах і підтримувати відкриті лінії зв'язку", і він "підкреслив, що Сполучені Штати і Китай повинні працювати разом для вирішення глобальних проблем".

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Байден розцінює свою зустріч з Ван І як "позитивну подію і хорошу можливість продовжити діалог".

Тим часом, Пекін ще не підтвердив, чи поїде Сі Цзіньпін у Сан-Франциско на щорічний саміт АТЕС, який пройде з 11 по 17 листопада.

Ван І в ході свого триденного візиту в США вже двічі зустрічався з Ентоні Блінкеном.

У четвер після першої зустрічі китайська сторона заявила, що "обидві сторони провели конструктивний і поглиблений обмін думками з китайсько-американських відносин і питань, що становлять спільний інтерес".

У своїй заяві Держдепартамент США повідомив, що учасники зустрічі торкнулися "зони розбіжностей" і "зони співробітництва", а Блінкен "ще раз підтвердив, що Сполучені Штати будуть продовжувати відстоювати наші інтереси і цінності, а також інтереси і цінності наших союзників і партнерів".

Ван І заявив перед зустріччю в четвер, що мета Китаю полягає в тому, щоб "якомога швидше повернути відносини на шлях здорового, стабільного і сталого розвитку".

Відносини США та Китаю - що відомо

Востаннє китайський президент приїжджав в США в 2017 році, коли колишній президент Дональд Трамп приймав його на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді. Байден, який вступив на посаду в 2021 році, ще не приймав Сі Цзіньпіна на території США. Востаннє вони зустрічалися на Балі (Індонезія) у листопаді 2022 року на полях саміту "Великої двадцятки".

Ван І приїхав до Вашингтона в той час, коли напруженість у відносинах між двома країнами залишається високою, у тому числі через контроль США за експортом передових технологій і більш агресивні дії Китаю в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях.

Відносини між США та Китаєм почали погіршуватися в 2018 році, коли адміністрація Трампа ввела величезні мита на китайські товари на суму 50 мільярдів доларів. Ситуація ще більше погіршилася з цілої низки інших питань, включаючи порушення прав людини, напруженість у Південно-Китайському морі, Тайвань, технології та пандемію COVID-19.

Також США розчаровані Китаєм у зв'язку з його підтримкою Росії у війні проти України і його відносним мовчанням щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС. Офіційні особи США вважають, що китайці мають значні важелі впливу на Іран, який є основним прихильником ХАМАС.

"Китай повинен використовувати всі можливості, якими він володіє як впливова сила, щоб домогтися спокою", - заявив представник Держдепартаменту Метью Міллер. "Ми знаємо, що Китай підтримує відносини з низкою країн регіону, і ми закликаємо їх використовувати ці відносини, наявні у них лінії зв'язку, щоб закликати до спокою і стабільності", - додав він.

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