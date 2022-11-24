Представник Китаю в Радбезі ООН закликав сторони "проявити стриманість" та розпочати переговори.

Після масованого ракетного удару Росії по території України Китай вчергове закликав сторони якомога швидше розпочати мирні переговори.

Як заявив під час засідання Радбезу ООН заступник постійного представника Китаю в ООН Генг Шуанг, це єдиний спосіб "не допустити ескалації" війни та запобігти ядерній кризі.

"Діалог і переговори – це єдиний шлях для просування вперед. Сторони мають розпочати пряму взаємодію і повернутися до дипломатичних переговорів якомога скоріше", – заявив Генг Шуанг.

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За його словами, цьому процесу повинна сприяти і міжнародна спільнота.

"Ми вкотре закликаємо сторони проявляти стриманість, аби їхні дії не посилювали конфронтацію, а також щоб не допустити виходу цієї конфронтації з-під контролю", – наголосив представник КНР.

Ракетний удар по Україні: реакція світу

23 листопада 2022 року Росія вчергове здійснила масований обстріл українських міст, в результаті якого загинули люди, а ще десятки осіб дістали поранень. Крім того, низка областей залишилися без електроенергії.

Після обстрілу міністр оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував Німеччині передати обіцяні його країні батареї універсального засобу протиповітряної оборони Patriot Україні.

На удар відреагували також глави дипломатії Євросоюзу і США. Так, держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що російські атаки на інфраструктуру покликані тримати цивільне населення України в холоді і темряві. Він наголосив, що ця жахлива тактика не зломить рішучості України та її партнерів.

Водночас постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що цілеспрямовані ракетні обстріли РФ по українських об’єктах критичної інфраструктури є ганебною ескалацією війни.

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