За останні сім днів було зафіксовано дев'ять рейсів Ан-124 "Руслан" до Китаю.

Росія почала активно щось доставляти з Китаю важкими транспортними літаками Ан-124 "Руслан" російської компанії "Волга-Днепр". При цьому, пілоти не завжди вмикають транспондер, що ускладнює відстеження рейсів.

Сервіси відстеження польотів зафіксували близько десяти рейсів за останній тиждень, повідомляє український військовий портал Defense Express.

На підозрілу активність звернули увагу й у Китаї. Місцеві опублікували відео доповнивши поясненням, що літак нібито прибув за "військовою допомогою". У неї увійшли екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо.

Відео дня

Зазначається, що за останні сім днів було зафіксовано дев'ять рейсів Ан-124 "Руслан" до Китаю та лише три у зворотному напрямі, що прямо говорить про вимкнений транспондер під час здійснення частини польотів.

Стандартний рейс виконується за маршрутом Москва-Новосібірськ-Чжэнчжоу-Новосібірськ-Москва. Одного разу кінцевим пунктом був Урумчі. Чжэнчжоу є потужним логістичним та промисловим центром, а також потужною індустріальною високотехнологічною зоною, включно з підрозділами китайського оборонного гіганта Norinco. Урумчі також є виробничим майданчиком для цілого ряду промислових гігантів.

"Варто зазначити, що знайдені рейси - це точно не всі, які РФ здійснила до Китаю з аналогічною метою. А лише те, що потрапило у сервіси моніторингу польоту цивільних літаків. Й про активність військової транспортної авіації РФ за аналогічними маршрутами можливо лише здогадуватись", - додали у виданні.

Війна в Україні: роль Китаю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ще в серпні заявив, що Китай зберігає нейтралітет. При цьому МЗС Китаю повідомило, що Пекін підтримуватиме РФ і планує посилювати співпрацю.

ЗМІ писали, що США після втручання Китаю заборонили Польщі передати Україні радянські МіГ-29 в обмін на обіцянку Пекіна "знешкодити ядерну загрозу Путіна".

На початку листопада експерти заявляли, що Китай роздратований і може залишити Росію без підтримки.