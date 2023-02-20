США вітають заяву Китаю про їхнє бажання миру, але підтримка російського вторгнення в Україну є неприйнятною.

Китай перейде "червону лінію", якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії для її війни проти України.

Про це заявила постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, пише CNN. Вона заявила, що Сполучені Штати вітають заяву Китаю про їхнє бажання миру, але підтримка російського вторгнення в Україну є неприйнятною.

"Ми вітаємо заяву Китаю про те, що вони хочуть миру, тому що це те, до чого ми завжди прагнемо в подібних ситуаціях. Але ми також повинні чітко розуміти, що якщо є які-небудь думки і спроби з боку китайців та інших країн надати летальну підтримку росіянам в їхньому жорстокому нападі на Україну, то це неприйнятно. Це буде червоною лінією", - заявила постпред.

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Томас-Грінфілд також зазначила, що США готові "конкурувати" із Китаєм.

"Президент сказав, що ми розглядаємо Китай як противника, яким він і є. Ми готові конкурувати з китайцями, і ми [готові], коли це необхідно, протистояти китайцям. І це те, що ми робимо. І це те, що ми продовжуватимемо робити, щоб наші національні інтереси завжди були на першому плані", - сказала вона.

Війна в Україні - позиція Китаю

Як повідомляв УНІАН, раніше видання CNN із посиланням на джерела, знайомі з розвідувальними даними, написало, що Китай веде подвійну гру. Публічно Пекін виступає за мир, але є "тривожні" сигнали, що Китай готується таємно постачати летальну зброю Росії.

У відповідь на це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай зіткнеться з серйозними наслідками в разі передачі Росії летальної зброї для застосування в Україні. За його словами, це вплине на відносини зі США, які готові до заходів у відповідь.

Голова МЗС Китаю Ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що Пекін готовий представити власні мирні пропозиції для України та Росії. У Китаї зазначають, що війна має припинитися. Ван Ї додав, що пропозиція Китаю враховує те, що територіальна цілісність і суверенітет усіх держав повинні поважатися.

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