Китайський міністр оборони у Сінгапурі сказав, що "світ великий для Китаю та США, щоб розвиватися разом".

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу відмовився від переговорів з американським колегою Ллойдом Остіном на безпековому саміті у Сінгапурі, але під час виступу сказав, що його країна прагне діалогу з США.

У виступі китайський міністр сказав, що серйозний конфлікт або протистояння між двока країнами стало б "нестерпною катастрофою" для всього світу, передає "Голос Америки".

Китайський міністр оборони у Сінгапурі зазначив, що "світ досить великий для Китаю та США, щоб розвиватися разом", але звинуватив США та їхніх союзників у спробах дестабілізувати ситуацію в Тихоокеанському регіоні.

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У свою чергу, Остін у промові на саміті дорікнув Китаю за відмову вести військові переговори і тому "супердержави зайшли в глухий кут через свої розбіжності".

Остін та Шанфу потиснули один одному руки в кулуарах саміту, але між ними не було "обміну по суті", уточнили в Пентагоні.

Як уточнило видання, Китай відхилив запрошення американської сторони провести зустріч між міністрами оборони двох країн на полях цього саміту.

США і Китай

США так само як і Китай вважають один одного недружніми країнами. При цьому сторони намагаються вести дипломатичний діалог, щоб зняти напругу.

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