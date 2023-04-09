Канали зв'язку США із Китаєм залишаються відкритими, і Вашингтон постійно закликає до стриманості і незмінності статус-кво.

Китай почав другий день військових навчань навколо Тайваню у неділю, коли Міністерство оборони острова повідомило про численні вильоти ВПС і заявило, що відстежує пересування ракетних військ Китаю. США також заявили, що стежать за діями Пекіна.

Про це пише Reuters. Китай, який вважає Тайвань своєю територією, розпочав триденні військові навчання навколо острова в суботу, на наступний день після повернення президента Тайваню Цай Інвень зі США.

Хоча більша частина суботніх навчань закінчилася до заходу сонця, але Міністерство оборони Тайваню заявило, що вони відновилися в неділю, і військові острова помітили кілька літаків, включаючи винищувачі Су-30 і J-11, а також кораблі.

"Що стосується переміщень ракетних військ Китаю, то національні збройні сили також мають тісний контроль через спільну систему розвідки і спостереження, а сили протиповітряної оборони знаходяться в стані підвищеної готовності", - йдеться в повідомленні Міністерства.

Фактичне посольство США на Тайвані заявило в неділю, що Сполучені Штати уважно стежать за навчаннями Китаю навколо Тайваню і "впевнені в тому, що в них достатньо ресурсів і можливостей на регіональному рівні для забезпечення миру й стабільності".

Канали зв'язку США з Китаєм залишаються відкритими, і Сполучені Штати постійно закликають до стриманості й незмінності статус-кво, заявив представник американського інституту на Тайвані, який виконує функції посольства за відсутності офіційних дипломатичних відносин.

У 1979 році Вашингтон розірвав дипломатичні відносини з Тайбеєм на користь Пекіна, але за законом зобов'язаний надати острову засоби для самооборони.

Китай, який ніколи не відмовлявся від застосування сили для встановлення контролю над островом, каже, що Тайвань є найважливішим і найчутливішим питанням у його відносинах зі Сполученими Штатами, і ця тема часто є джерелом напруженості.

Як пише Reuters, за останні приблизно три роки Китай посилив свій військовий тиск на Тайвань, здійснюючи регулярні польоти навколо Тайваню, але не в його територіальному повітряному просторі або над самим островом.

Міністерство оборони Тайваню заявило рано вранці в неділю, що за попередні 24 години воно зафіксувало 71 літак ВПС Китаю і дев'ять кораблів ВМС навколо Тайваню.

Міністерство опублікувало карту, на якій показано, що близько половини цих літаків, включаючи Су-30 і J-11, перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка протягом багатьох років служила неофіційною межею між двома сторонами.

Пізно ввечері в суботу Рада з питань океану Тайваню, якою керує Берегова охорона, розмістила на своєму каналі YouTube кадри, на яких видно, як один із його кораблів слідує за китайським військовим кораблем, хоча і не вказав точного місця розташування.

Тим не менш, польоти цивільної авіації навколо Тайваню, в тому числі на Цзіньмень і Мацу, дві групи контрольованих Тайванем островів, розташованих поруч із китайським узбережжям, тривають у звичайному режимі.

У серпні минулого року цивільне повітряне сполучення було перервано після того, як Китай оголосив про заборонені для польотів зони в декількох районах поблизу Тайваню, де він запускав ракети.

Конфлікт навколо Тайваню

У серпні минулого року, після візиту тодішнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайбей, Китай організував військові навчання навколо Тайваню, у тому числі запускаючи ракети у водах поблизу острова, хоча цього разу він ще не оголосив про подібні навчання. Китай також розірвав діалог зі США у військовій і кліматичній сферах і ввів проти спікера і її найближчих родичів санкції.

Перебуваючи минулого тижня в Лос-Анджелесі, на зворотному шляху з Центральної Америки, офіційно оголошеному транзитом, Цай Інвень зустрілася зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті, незважаючи на попередження Пекіна проти цього.

Після цього Китай почав масштабні навчання із залученням авіації і флоту навколо Тайваню. Як випливає із заяви китайських військових, навчання комплексні - в них задіяні ракетні війська, всі види авіації і Військово-морських сил, війська радіоелектронної розвідки і РЕБ. Пекін прямо заявив, що відпрацьовує оточення і блокаду острова.

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