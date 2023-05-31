Лідер Китаю заявив, що його країна перед лицем "складної і серйозної" ситуації повинна прискорити модернізацію сил і засобів своєї національної системи безпеки.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав своїх високопосадовців з національної безпеки подумати про "найгірші сценарії" і підготуватися до "штормового моря".

Як пише CNN, ця заява прозвучала на тлі нарощування владою Китаю зусиль з протидії будь-яким передбачуваним внутрішнім і зовнішнім загрозам.

"Складність і труднощі питань національної безпеки, з якими ми зараз стикаємося, значно зросли. Ми повинні дотримуватися базового мислення, яке передбачає найгірший сценарій, і бути готовими пройти серйозні випробування сильними вітрами і бурхливими хвилями, і навіть небезпечними, штормовими морями", - сказав Сі Цзіньпін у вівторок на засіданні партійної Комісії з національної безпеки.

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Останні суворі заяви Сі прозвучали в той час, коли Пекін стикається з безліччю викликів, - від проблем в економіці до того, що він вважає все більш ворожою міжнародною обстановкою, зазначає CNN.

За словами Сі, перед лицем "складної та серйозної" ситуації Китай повинен прискорити модернізацію сил і засобів своєї національної системи безпеки, приділяючи особливу увагу підвищенню їхньої ефективності в "реальних бойових діях і практичному застосуванні".

Він також закликав Китай просуватися в створенні системи моніторингу та раннього попередження загроз національній безпеці, підвищувати рівень освіти в галузі національної безпеки і вдосконалювати управління даними і безпекою штучного інтелекту.

Сі Цзіньпін також заявив, що Китай повинен активно формувати "безпечне зовнішнє середовище", щоб краще підтримувати безпеку "відкритості" країни і сприяти глибокій інтеграції розвитку і безпеки".

Нацбезпека Китаю - епоха Сі Цзіньпіна

Експерти кажуть, що відтоді, як Сі прийшов до влади десять років тому, він зробив національну безпеку ключовою парадигмою, яка пронизує всі аспекти управління Китаєм.

Лідер Китаю розширив Концепцію національної безпеки, охопивши все: від політики, економіки, оборони, культури та екології до кіберпростору. Концепція простягається від морських глибин і полярних районів до космосу, а також великих даних і штучного інтелекту, пише CNN.

Відповідно до концепції Сі "всеосяжної національної безпеки" Китай запровадив низку законодавчих актів для захисту від передбачуваних загроз, включаючи закони про боротьбу з тероризмом, контррозвідку, кібербезпеку, іноземні неурядові організації, національну розвідку та безпеку даних.

Зовсім недавно він розширив сферу свого й без того великого закону про контррозвідку від державних таємниць та розвідки до будь-яких "документів, даних, матеріалів чи предметів, що стосуються національної безпеки та інтересів".

"Усе в Китаї Сі Цзіньпіна направлено на національну безпеку, і все більше уваги приділяється кращій координації безпеки і розвитку, причому, схоже, сторона безпеки бере верх над стороною економіки", - вважає експерт по Китаю Білл Бішоп.

Протистояння США і Китаю - новини

Як повідомляв УНІАН, голова командування повітряної мобільності США генерал Майк Мініган прогнозує, що Сполучені Штати і Китай можуть почати війну через Тайвань у 2025 році.

А перед цим командувач Військово-морськими операціями США адмірал Майкл Гільдей спрогнозував, що конфлікт між Китаєм і Тайванем може початися в найближчі роки.

Тим часом, своєрідна підтримка Сі Цзіньпіном Володимира Путіна під час розв'язаної ним війни проти Україну відкрила США і їхнім союзникам у Тихоокеанському регіоні можливість зміцнити іноді зіпсовані відносини на шкоду Пекіну.

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