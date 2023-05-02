Увага до заборон на виїзд виникла через зростання напруженості у відносинах між Китаєм і США щодо торгових суперечок і розбіжностей у сфері безпеки.

Китай все частіше забороняє людям залишати країну, в тому числі керівникам іноземних компаній, при цьому влада заявляє, що країна відкрита для бізнесу після трьох років жорстких обмежень, запроваджених через поширення COVID-19.

Десятки тисяч китайців та іноземців потрапили в пастку заборон на виїзд, згідно з новим звітом правозахисної групи Safeguard Defenders, повідомляє Reuters. При цьому в країні з'явилося багато судових позовів, пов'язаних з такими заборонами в останні роки, й іноземні бізнес-лобі висловлюють стурбованість.

"З тих пір, як Сі Цзіньпін прийшов до влади в 2012 році, Китай розширив правове поле для заборон на виїзд і все частіше використовував їх, іноді без законних підстав", — йдеться у звіті Safeguard Defenders.

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За оцінками групи, "десяткам тисяч" китайців заборонено виїзд у будь-який час. У звіті групи також цитується наукова стаття Кріса Карра та Джека Вролдсена від 2022 року, в якій йшлося про 128 випадків заборони на виїзд іноземців у період з 1995 по 2019 роки, у тому числі 29 американцям та 44 канадійцям.

Згідно зі звітом Safeguard Defenders, до групи людей, яким заборонено залишати Китай, входять звичайні китайці, залучені у фінансові суперечки, правозахисники, активісти та юристи, а також представники етнічних меншин, таких як уйгури у північно-західному китайському регіоні Сіньцзян.

Reuters зазначає, що увага до заборон на виїзд виникла через зростання напруженості у відносинах між Китаєм і США щодо торгових суперечок і розбіжностей у сфері безпеки. Це контрастує із запевненнями Китаю про те, що він відкритий для закордонних інвестицій та туристичних поїздок після одних з найжорсткіших у світі COVID-обмежень.

Аналіз Reuters записів про заборони на виїзд з бази даних Верховного суду Китаю показує восьмикратне збільшення кількості таких справ у період з 2016 по 2022 роки.

Минулого тижня Китай посилив свій закон про контррозвідку, яким тепер дозволено встановлювати заборони на виїзд будь-якому китайцеві або іноземцю, щодо якого ведеться розслідування.

Іноземний бізнес стурбований посиленням контролю і розпливчастістю формулювань законодавства про контррозвідку, в якому говориться, що заборона на виїзд може бути запроваджена тим, хто завдає "шкоди національній безпеці або значної шкоди національним інтересам", зазначає Reuters.

Протистояння між Китаєм і США

Президент США Джозеф Байден заявляв, що Сполучені Штати захищатимуть Тайвань у разі вторгнення китайської армії.

Пекін вважає Тайвань своєю провінцією і переконаний, що США повинні підтримувати лише неофіційні контакти з цим самоврядним островом.

Влада КНР заявляла, що залишає за собою право застосувати силу для вирішення питання Тайваню.

Минулого року китайська армія провела навчання навколо Тайваню, влада острова назвала ці дії імітацією нападу.

Високопоставлений генерал американських ВПС Майк Мініхан прогнозує, що США і Китай можуть почати бойові дії через Тайвань в 2025 році.

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