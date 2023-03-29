Однак про дати візиту наразі не доводиться говорити.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що "позитивно оцінюють" пропозицію президента Володимира Зеленського щодо його переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Як заявила на брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін, Китай пропозицію Зеленського щодо перемовин хоч і "оцінює позитивно", але поки рано говорити про конкретну дату зустрічі.

"Китай підтримує спілкування з усіма сторонами українського конфлікту, включно з Україною", - сказала Мао Нін.

Зеленський запросив Сі в Україну: що відомо

Президент Володимир Зеленський запросив главу Китаю Сі Цзінпіна в Україну, розповів він в інтерв'ю агентству AP. Зеленський висловив думку, що очікування Москви від візиту Сі не виправдалися, тому Путін обійшовся маленькою "перемогою", оголосивши про розміщення тактичної ЯЗ у Білорусі.

Перед поїздкою Сі в Москву The Wall Street Journal писав про нібито наміри Пекіна зателефонувати Зеленському. Це, за словами журналістів, був би перший контакт КНР такого рівня з початку повномасштабного вторгнення.

В Україні бажання переговорити з Китаєм пов'язували з необхідністю донести Сі позицію України щодо мирних переговорів. Ще у серпні Зеленський наполягав на телефонній розмові з Сі Цзінпінем, але в Пекіні від відповіді "утекли".

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