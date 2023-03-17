Відомо, що Цзіньпін уже прибув на переговори до Путіна в Росію.

Глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи чутки про можливу телефонну розмову президента Володимира Зеленського з лідером КНР Сі Цзіньпіном, зауважив, що "Китай опирався спробам України домогтися зустрічі з Цзіньпіном".

Кулеба в інтерв'ю BBC сказав, що президент готовий до телефонної розмови з паном Сі: "Я не думаю, що зараз для Китаю настав такий момент... коли він готовий озброїти Росію".

Водночас глава МЗС не бачить "жодних ознак, що Росія готова вести переговори щодо закінчення війни, проте будь-які конфлікти закінчуються за столом переговорів".

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"Моя мета як міністра закордонних справ - переконатися, що Україна сіла за стіл переговорів після вирішального успіху на полі бою", - пояснив Кулеба.

Напередодні радник ОП Михайло Подоляк зауважував, що "поки достеменно не можна сказати", що розмова двох президентів відбудеться найближчим часом. За його словами, Зеленський "відкритий пояснити", зокрема Китаю, "природу війни і чому не можна не враховувати у ній позицію України".

Про наміри Сі Цзіньпіня переговорити з Зеленським уперше з початку повномасштабного вторгнення писало видання The Wall Street Journal. Розмова, імовірно, відбудеться після візиту китайського лідера до Москви.

Відомо, що Цзіньпін уже прибув на переговори до Путіна в Росію.

Війна в Україні – позиція Китаю

Китай досі посідав відносно нейтральну позицію щодо російсько-української війни, втім, підіграючи агресору у міжнародній політиці. Наприклад, китайські дипломати неодноразово підтримували голосування Росію в ООН.

До річниці вторгнення Пекін опублікував своє бачення "мирного плану" між Росією та Україною. Однак у ньому не було жодної конкретики, а лише розмиті судження та заклики скасувати проти Росії усі санкції.

Захід побоюється, що Китай може передати Росії озброєння для війни проти України, в тому числі ударні дрони. До цього Пекін "спіймали" на поставках бронежителів і гвинтівок окупантам.

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