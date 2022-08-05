У МЗС Китаю назвали розв'язану Росією криваву загарбницьку війну проти України "кризою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би прямих переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном про війну, яку розв'язала Росія.

Як він зазначив в інтерв'ю китайському виданню South China Morning Post, Китай ігнорує запити про такі переговори більше 5 місяців.

"Я хотів би поговорити безпосередньо. У мене була одна розмова з главою КНР Сі Цзіньпіном рік тому. З моменту початку широкомасштабної російської агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас не було ніяких бесід з Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно", - сказав Зеленський.

Він також висловив думку, що Китай як ключовий економічний партнер Росії, "як велика і потужна країна" може "поставити РФ на певне місце".

Під час чергової прес-конференції спікерку МЗС Китаю Хуа Чуньїн запитали про підготовку такої розмови, пише People's Daily Online.

Вона уникла прямої відповіді на питання, а також назвала розв'язану Росією криваву загарбницьку війну проти України "кризою".

"Китай підтримує тісні зв'язки з Україною та іншими сторонами української кризи", - сказала вона.

Як писав УНІАН, в Офісі президента очікували розмови президента України Володимира Зеленського і глави Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна ще в березні.

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