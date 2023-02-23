Столтенберг зазначив, що Китай не повинен ставати частиною цієї війни.

НАТО бачить ознаки того, що Китай розглядає можливість поставок зброї в Росію.

"Ми не бачили ніяких поставок смертоносної допомоги з Китаю в Росію, але ми бачили ознаки того, що вони розглядають і, можливо, планують це", - сказав глава Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю Reuters, зазначивши, що Китай не повинен підтримувати незаконну війну.

Він нагадав, що Китай є членом Ради Безпеки ООН, а війна Росії проти України порушує Статут ООН.

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"Основний принцип цієї хартії - поважати цілісність інших націй і не вторгатися в іншу країну з сотнями тисяч військовослужбовців. Звичайно, Китай не повинен бути частиною цього", - додав генсек.

Позиція Китаю у війні

Наприкінці літа в МЗС України заявили, що Китай поки зберігає нейтралітет у цій війні. В одному з останніх інтерв'ю Володимир Зеленський сказав, що якби Китай вступив у союз з Росією, то почалася б світова війна.

Восени стало відомо, що міністр закордонних справ Китаю Ван І в телефонній розмові з Сергієм Лавровим висловив підтримку РФ "під лідерством Путіна".

Нещодавно в Китаї заявили, що 24 лютого представлять документ з офіційною позицією Китаю щодо війни.

Раніше постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перейде "червону лінію" , якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії.

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