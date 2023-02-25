КНР такими діями вплутається в конфлікт проти міжнародної коаліції.

У Китаю немає причин масово постачати Росії летальну зброю. У цьому випадку КНР вплутається в конфлікт з міжнародною коаліцією і потрапить під санкції. А Піднебесна тільки недавно перебувала в стані торгової війни з США.

Такою думкою поділився російський політик і полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков в інтерв'ю УНІАН. Він заявив: "Китай, допомагаючи військовим чином Російській Федерації, фактично вплутується в конфлікт з міжнародною коаліцією. Я, звичайно, зараз вже нічого не можу виключати, але навіщо це потрібно Китаю? Щоб весь світ відхрестився і включив якісь механізми обмежень? Для чого Китаю потрібен Путін? Я не думаю, що китайці за нього заступляться, і будуть масові поставки зброї на фронт".

На думку Гудкова, Піднебесна прагне до відновлення нормальних відносин після торгової війни з США. А що стосується мирного плану КНР, то він повинен містити пункти про виведення військ з тимчасово окупованих територій, визнання провини і репарації. Інакше, як вважає російський політик, пропозиція не буде прийнята. На вагомі поступки для Росії ніхто не погодиться.

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Допомога Росії від Китаю: актуальна інформація

Журналісти Spiegel на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну опублікували матеріал про підготовку поставок зброї агресору з Китаю. За даними репортерів, йдеться про сто одиниць дронів-камікадзе ZT-180.

В МЗС КНР відповіли на інформацію в ЗМІ: "Китай завжди виявляв розсудливий і відповідальний підхід до військового експорту, він не здійснює продажу зброї в зони конфліктів або воюючим сторонам".

Піднебесна також представила свій "мирний план" 24 лютого. У нього входять повага суверенітету всіх країн, припинення бойових дій, відновлення переговорів тощо.

У США розкритикували китайський план. Як заявив радник президента Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, весь перелік пропозицій можна було б закінчити на "повазі суверенітету".

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