Американський президент нагадав, що вже попереджав лідера Китаю Сі Цзіньпіна про економічні наслідки від допомоги Росії.

Президент США Джо Байден попередив Китай про неминучу реакцію США, якщо Пекін постачатиме Росії летальну зброю для війни проти України.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю ABC News. Водночас Байден зазначив, що не очікує від Китаю подібних кроків, попри заяви китайських посадовців про їхню ймовірність.

"Я не очікую - ми ще цього не бачили, але я не очікую великої ініціативи з боку Китаю щодо надання зброї Росії", - сказав Байден.

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Президент США наголосив, що якщо Китай все ж вирішить надати Росії летальне озброєння, на нього чекатимуть серйозні санкції.

"Це була б та сама межа, яку б перетнули всі інші. Іншими словами, ми запровадили суворі санкції щодо всіх, хто це зробив", - сказав Байден про підтримку російської війни.

Американський президент також нагадав, що вже попереджав лідера Китаю Сі Цзіньпіна про економічні наслідки від допомоги Росії. Байден сказав, що в розмові з Сі він згадав, як 600 американських корпорацій пішли з Росію, "від McDonald's до Exxon - у всіх напрямках".

"І я сказав: "І якщо ви берете участь у такій же жорстокості, підтримуючи звіртсва, які відбуваються, ви можете зіткнутися з тими ж наслідками", - додав Байден.

Війна в Україні - позиція Китаю

Китай хоч і оголосив, що займає нейтральну позицію у російсько-українській війні, він усе ж продовжує послідовно перекладати провину за війну в Україні з Росії на Європу та США.

Пекін також підтримує проросійську риторику в ООН, яку ніяк не можна назвати "нейтральною". Зокрема, днями постійний представник Китаю в ООН Дай Бін з трибуни організації заявив, що Китай виступає за припинення західних поставок зброї в Україну, оскільки це нібито заважає настанню миру. Окремо китайський дипломат підкреслив неприпустимість застосування ядерної зброї в поточній війні.

Про "мирний план" чиновники КНР обмовилися на Мюнхенській безпековій конференції. За словами керівника Офісу закордонних справ Центрального комітету Ван Ї, "пропозиція Китаю враховує те, що територіальна цілісність і суверенітет всіх держав повинні поважатися".

24 лютого Китай представив своє бачення миру в Україні. Війну Пекін називає "українською кризою". Опублікований документ на сайті МЗС Китаю складається з 12 пунктів, серед яких - повага суверенітету всіх країн; припинення бойових дій і відновлення мирних переговорів; припинення односторонніх санкцій та інші. При цьому чітких рекомендацій, як, наприклад, досягти припинення вогню немає.

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