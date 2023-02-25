Президент США Джо Байден попередив Китай про неминучу реакцію США, якщо Пекін постачатиме Росії летальну зброю для війни проти України.
Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю ABC News. Водночас Байден зазначив, що не очікує від Китаю подібних кроків, попри заяви китайських посадовців про їхню ймовірність.
"Я не очікую - ми ще цього не бачили, але я не очікую великої ініціативи з боку Китаю щодо надання зброї Росії", - сказав Байден.
Президент США наголосив, що якщо Китай все ж вирішить надати Росії летальне озброєння, на нього чекатимуть серйозні санкції.
"Це була б та сама межа, яку б перетнули всі інші. Іншими словами, ми запровадили суворі санкції щодо всіх, хто це зробив", - сказав Байден про підтримку російської війни.
Американський президент також нагадав, що вже попереджав лідера Китаю Сі Цзіньпіна про економічні наслідки від допомоги Росії. Байден сказав, що в розмові з Сі він згадав, як 600 американських корпорацій пішли з Росію, "від McDonald's до Exxon - у всіх напрямках".
"І я сказав: "І якщо ви берете участь у такій же жорстокості, підтримуючи звіртсва, які відбуваються, ви можете зіткнутися з тими ж наслідками", - додав Байден.
Війна в Україні - позиція Китаю
Китай хоч і оголосив, що займає нейтральну позицію у російсько-українській війні, він усе ж продовжує послідовно перекладати провину за війну в Україні з Росії на Європу та США.
Пекін також підтримує проросійську риторику в ООН, яку ніяк не можна назвати "нейтральною". Зокрема, днями постійний представник Китаю в ООН Дай Бін з трибуни організації заявив, що Китай виступає за припинення західних поставок зброї в Україну, оскільки це нібито заважає настанню миру. Окремо китайський дипломат підкреслив неприпустимість застосування ядерної зброї в поточній війні.
Про "мирний план" чиновники КНР обмовилися на Мюнхенській безпековій конференції. За словами керівника Офісу закордонних справ Центрального комітету Ван Ї, "пропозиція Китаю враховує те, що територіальна цілісність і суверенітет всіх держав повинні поважатися".
24 лютого Китай представив своє бачення миру в Україні. Війну Пекін називає "українською кризою". Опублікований документ на сайті МЗС Китаю складається з 12 пунктів, серед яких - повага суверенітету всіх країн; припинення бойових дій і відновлення мирних переговорів; припинення односторонніх санкцій та інші. При цьому чітких рекомендацій, як, наприклад, досягти припинення вогню немає.