Китай може передати Росії технології для самостійного виготовлення дронів-камікадзе.

Росія веде переговори з Китаєм про постачання окупантам ударних дронів-камікадзе ZT-180, повідомляє Spiegel.

Видання зазначає, що виробник цих БПЛА Bingo вже погодився виготовити і випробувати 100 прототипів ZT-180 перед передачею безпілотників Росії до квітня 2023 року.

Військові експерти вважають, що ZT-180 здатний нести боєголовку масою від 35 до 50 кг. Конструкція цих БПЛА може бути аналогічна конструкції іранських Shahed-136.

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Крім того, Bingo планує постачати компоненти і технології в Росію, щоб країна могла самостійно виробляти близько 100 дронів на місяць.

Видання також зазначає, посилаючись на отриману інформацію, що у 2022 році Китай вже мав намір надати російським військовим суттєвішу підтримку, ніж було відомо громадськості раніше. Компанії, підконтрольні Народно-визвольній армії Китаю, планували постачати запасні частини для російських винищувачів Су-27 та інших моделей.

Китаєм вже були розроблені плани щодо підробки товаросупровідних документів, щоб частини для військових літаків постачалися як запасні частини для цивільної авіації.

Війна в Україні - позиція Китаю

Пекін продовжує послідовно перекладати провину за війну в Україні з Росії на Європу та США. Комуністичний Китай також підтримує проросійську риторику в ООН, яку ніяк не можна назвати "нейтральною".

Напередодні в США заявили, що Китай розглядає поставку РФ летального озброєння дня війни проти України. Разом з тим, за даними західної розвідки, КНР вже допомагає режиму Путіна, зокрема, формою або навіть бронежилетами для окупантів.

На тлі цих розмов в МЗС Китаю зробили ряд гучних заяв щодо "мирного врегулювання" війни в Україні. Напередодні китайське міністерство опублікувало відповідний план, що складається з 12 пунктів. Західна преса наполягає, що Китай продовжує вести подвійну гру, підігруючи Росії.

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