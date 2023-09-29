Китайський лідер закликав захистити основні інтереси китайської нації.

Ніяка сила не завадить повернути Тайвань під контроль Китаю.

Таку заяву зробив китайський лідер Сі Цзіньпін з нагоди 74-річчя утворення КНР. У своїй промові, опублікований Міністерством закордонних справ країни, він підкреслив необхідність дотримуватися принципу одного Китаю і "Консенсусу 1992 року".

"Досягнення повного возз'єднання Батьківщини є прагненням народу, вимогою часу і історичною необхідністю і не може бути зупинено ніякої силою", – сказав він про Тайвань.

Відео дня

Китайський лідер закликав захистити основні інтереси китайської нації, сприяти мирному розвитку відносин між материком і островом і посилювати інтеграцію з Тайванем.

Китай і Тайвань

На тлі нападу РФ на Україну в світі почали побоюватися схожого сценарію з Китаєм і Тайванем. За ситуацією пильно стежать в США. Так, член Сенату США від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що якщо США не зможуть на достатньому рівні підтримати Україну у війні проти Росії, це стане сигналом для Китаю, що він може захопити Тайвань.

При цьому 10 вересня президент США Джо Байден заявив, що він не має наміру ізолювати Китай, не дивлячись на те, що економічні проблеми скоротили можливості вторгнутися на Тайвань.

Вас також можуть зацікавити новини: