На Тайвані були змушені створити окреме відомство для боротьби з дезінформацією.

Комуністична партія Китаю використовує економічний та військовий тиск для втручання у президентські та законодавчі вибори в Тайвані. У КНР хочуть завадити перемозі кандидата від Демократичної прогресивної партії - Лай Чінг-те, а також не дати демократам зберегти більшість у Законодавчому юані.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, Комуністична партія Китаю (КПК) вважає Лая та ДПП "сепаратистами", які загрожують статус-кво. Вибори відбудуться 13 січня.

Представник ДПП Чан Чі-хао заявив, що КПК маніпулювала опитуваннями, використовувала податкові інспекції та розслідування землеустрою, змушувала тайванських бізнесменів висловлювати прокитайську політичну позицію та субсидувала авіаквитки тайванським прокитайським діячам для повернення на Тайвань.

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"Бюро розслідувань Міністерства юстиції Республіки Китай (MJIB) також вилучило 11,5 млрд нових тайваньських доларів (354,6 млн доларів США) у вигляді незаконних вхідних грошових переказів і попередило, що невідомі іноземні агенти використовують дистанційне фінансування, ставки в інтернеті та когнітивну війну, щоб вплинути на січневі події - президентські та парламентські вибори 2024 року", - зазначається у звіті аналітиків.

Бюро не уточнювало походження незаконних грошових переказів, але анонсувало посилення моніторингу громадян КНР, які приїжджають в Тайвань під приводом "соціальної взаємодії". У відомстві також заявили, що невідомі організації використовують офшорне фінансування від грошових переказів, щоб робити пожертви політичним кандидатам через тайванських бізнесменів.

29 жовтня тайванський "високопоставлений урядовець" на умовах анонімності розповів, що у Тайвані навіть створили спеціальну групу для боротьби з дезінформацією про вибори з боку КНР. Китай створив мережу в релігійних громадах Тайваню і через них поширює дезінформацію. Члени тайванських буддистських організацій, таких як Fo Guang Shan, і організацій, що поклоняються Мацзу, наприклад, Тайваньське братство Мацу, зустрічалися з офіційними особами Управління у справах Тайваню КНР і Департаменту роботи Об’єднаного фронту у різних місцях між Тайванською протокою.

Тайвань та Китай - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що КНР обов'язково поверне Тайвань під свій контроль.

Згідно з останньою щорічною доповіддю Пентагону про китайську армію, Китай нарощує сили для нападу на Тайвань, який може статися в найближчі роки.

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