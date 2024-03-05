За 11 років перебування при владі Сі Цзіньпіна військовий бюджет КНР збільшився більш ніж удвічі.

Китай вирішив збільшити військовий бюджет у 2024 році на 7,2%, до 1,67 трлн юаней (231 млрд дол). Про це повідомляє Reuters з посиланням на проект бюджету, підготовлений перед відкриттям Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП).

Також Китай офіційно прийняв жорстке формулювання щодо Тайваню. "Ми повинні дотримуватися спільної стратегії партії щодо вирішення тайванського питання в нову епоху, дотримуватися принципу "одного Китаю", рішуче виступати проти незалежності Тайваню та іноземного втручання", – заявив прем'єр Держради КНР Лі Цян на сесії ВЗНП.

Сума оборонного бюджету не стала несподіванкою, адже Китай збільшує витрати на оборону протягом останніх років. У 2017-му вони вперше перевищили 1 трлн юанів (близько 138 млрд дол за поточним курсом). Військові витрати зростали навіть під час пандемії, а в минулому році військовий бюджет КНР зріс до 1,55 трлн юанів.

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Навіть попре таке зростання Китай витрачає на оборону значно менше США. Нагадаємо, в грудні американський президент Джо Байден підписав військовий бюджет на 2024 рік у розмірі 886,3 млрд дол.

Китайсько-українські відносини

Взаємини Китаю і України останнім часом відбуваються доволі складно: у тому числі, через розбіжності поглядів на російсько-українську війну.

Як нещодавно стало відомо, з моменту свого прибуття до Пекіну минулого літа посол України Павло Рябікін домігся лише кількох зустрічей. При цьому він направив запити майже в 40 різних міністерств і муніципалітетів КНР.

Зі свого боку Китай робить формальні кроки до співпраці. Зокрема, він направив високопоставленого дипломата до України для пошуку шляхів політичного врегулювання війни.

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