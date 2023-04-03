Розвіддані, які Китай збирав, в основному ґрунтувалися на електронних сигналах, які можна було отримати від систем озброєння або включати повідомлення персоналу бази.

Китайська повітряна куля-шпигун, яка пролетіла через США, змогла зібрати розвіддані з кількох секретних американських військових об'єктів, попри зусилля адміністрації Байдена заблокувати це.

Про це пише NBC News із посиланням на двох нинішніх високопосадовців США та одного колишнього високопосадовця адміністрації президента.

За словами чиновників, Китай міг контролювати повітряну кулю, щоб вона кілька разів пролетіла над деякими місцями (іноді літаючими у формі вісімок) і передала зібрану інформацію до Пекіна в режимі реального часу. За словами офіційних осіб, зібрана Китаєм розвідувальна інформація в основному ґрунтувалася на електронних сигналах, які можуть бути отримані від систем озброєння або включати повідомлення персоналу бази, а не на зображеннях.

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Троє офіційних осіб заявили, що Китай міг би зібрати набагато більше розвідданих із конфіденційних об'єктів, якби не зусилля адміністрації щодо приховування об'єктів від можливостей повітряної кулі вловлювати їхні електронні сигнали, зупиняючи їх трансляцію чи випромінювання сигналів.

Збиття китайської повітряної кулі над США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого вперше стало відомо, що китайська повітряна куля-шпигун літає над США, і що президент Байден розглядав можливість її збити. Як тільки про існування повітряної кулі стало відомо, Китай збільшив швидкість, за словами офіційних осіб, намагаючись якнайшвидше вивести її з повітряного простору США, пише NBC.

Уряд США заявив, що чекає, щоб збити повітряну кулю, поки вона не опиниться над океаном, щоб уникнути пошкоджень або жертв на землі. "Військове командування США визначило, що збиття повітряної кулі над землею становило надмірний ризик для людей на великій території через розмір і висоту повітряної кулі, а також її корисне навантаження", - сказав міністр оборони Ллойд Остін у письмовій заяві після того, як повітряна куля була збита.

США збили повітряну кулю 4 лютого біля узбережжя Південної Кароліни, і офіційні особи все ще аналізують уламки, які вдалося підняти.

Після збиття повітряної кулі в лютому представники адміністрації Байдена заявили, що вона здатна збирати сигнальну розвідку.

Згідно з даними адміністрації Байдена, повітряна куля вперше увійшла в повітряний простір США над Аляскою 28 січня. Протягом наступних чотирьох днів повітряна куля літала над Монтаною, а саме над базою ВПС Мальмстром, де США зберігають частину своїх ядерних активів.

Китай неодноразово заявляв, що повітряна куля була безпілотним цивільним аеростатом, який випадково відхилився від курсу, і що США надмірно відреагували, збивши його.

Повітряна куля мала механізм самознищення, який міг бути активований Китаєм дистанційно, але офіційні особи сказали, що неясно, чому цього не сталося - чи через несправність механізму чи тому, що Китай вирішив не запускати його.

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