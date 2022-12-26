Безпілотники перетнули військову демаркаційну лінію, що розділяє дві Кореї.

У понеділок, 26 грудня, безпілотники КНДР перетнули демаркаційну лінію з Південною Кореєю, через що остання розгорнула винищувачі, вертольоти та інші засоби, щоб збити дрони.

Як повідомляє агентство Yonhap з посиланням на Комітет начальників штабів Південної Кореї, військові виявили кілька "непізнаних об'єктів", імовірно, безпілотних літальних апаратів, у прикордонних районах провінції Кьонгідо.

Безпілотники перетнули військову демаркаційну лінію, що розділяє дві Кореї, і були помічені в районах Кімпхо, острова Канхва і Паджу, що призвело до тимчасового призупинення цивільних рейсів.

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Повідомляється, що військові Південної Кореї також задіяли легкий штурмовик КА-1, але з невідомої причини він зазнав аварії приблизно за 140 км на схід від Сеула. Обидва пілоти катапультувалися.

Водночас без вказівки офіційних причин в аеропортах Інчхон і Кімпхо скасували всі цивільні рейси.

Запуски ракет Північною Кореєю

2 листопада 2022 року КНДР запустила ракету, яка перетнула морський кордон з Південною Кореєю. Сеул у відповідь випустив три ракети класу "повітря-земля".

12 жовтня Північна Корея провела чергові ракетні випробування, запустивши дві стратегічні крилаті ракети великої дальності.

19 листопада Японія заявила, що нова міжконтинентальна балістична ракета Північної Кореї може долетіти до території США.

18 грудня Північна Корея випробувала дві балістичні ракети з потенційною дальністю ураження Японії. Запуски були проведені через два дні після того, як КНДР заявила, що провела ключові випробування, необхідні для створення більш мобільної та потужної міжконтинентальної балістичної ракети, призначеної для удару по материковій частині США.

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