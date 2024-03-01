Супутникові знімки показують, що припинилися перевезення між морськими портами двох країн.

КНДР, імовірно, призупинила постачання артилерійських снарядів до Росії. На це вказують дані супутникового моніторингу, які аналізує південнокорейське видання NK Pro.

Зазначається, що кілька російських суден з осені минулого року виконували регулярні рейси між портами Північної Кореї та Росії, перевозячи контейнери, як вважається, з боєприпасами. Однак ось уже три тижні ці перевезення не здійснюються.

Йдеться про чотири контейнеровози - "Майя 1", "Ангара", "Марія" і Lady R. Сукупно вони здійснили до Північної Кореї щонайменше 32 рейси: з порту Раджин (КНДР) до російських портів Приморського краю - у селищі Дунай і селищі Східний. Звідти контейнери везли залізницею в Краснодарський край - ближче до кордонів України.

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Останній такий рейс було виконано 12 лютого, коли в порт Раджин прийшла "Майя-1". Відтоді супутники не зафіксували жодного нового рейсу в цей північнокорейський порт. Крім того, з внутрішніх районів КНДР у цей порт припинили надходити нові контейнери залізницею. При цьому вже вивантажені з російських кораблів контейнери залишаються в корейському порту і не відвозяться углиб країни: очевидно, вони порожні і поки що не потрібні для нових поставок.

Чому саме припинилися перевезення вантажів між корейським портом і Росією, поки не зрозуміло. Автори публікації висувають припущення, що причиною можуть бути проблеми з виробництвом нових боєприпасів у Північній Кореї або логістичні проблеми.

"Також не можна виключити, що зброя передається в Росію повітряним або залізничним транспортом через спільний сухопутний кордон двох країн", - зазначає видання.

Постачання корейської зброї в Росію

Як писав УНІАН, восени минулого року на фронті у російських військ почали з'являтися снаряди північнокорейського виробництва. Це ймовірно стало результатом прямих домовленостей між Володимиром Путіним і Кім Чен Ином під час їхньої особистої зустрічі у вересні.

За оцінками аналітиків, Росія отримала щонайменше мільйон корейських снарядів, а можливо, й більше. Також Росія отримала деяку кількість балістичних ракет із КНДР. Щонайменше 20 ракет уже було випущено по території України.

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