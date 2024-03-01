КНДР, імовірно, призупинила постачання артилерійських снарядів до Росії. На це вказують дані супутникового моніторингу, які аналізує південнокорейське видання NK Pro.
Зазначається, що кілька російських суден з осені минулого року виконували регулярні рейси між портами Північної Кореї та Росії, перевозячи контейнери, як вважається, з боєприпасами. Однак ось уже три тижні ці перевезення не здійснюються.
Йдеться про чотири контейнеровози - "Майя 1", "Ангара", "Марія" і Lady R. Сукупно вони здійснили до Північної Кореї щонайменше 32 рейси: з порту Раджин (КНДР) до російських портів Приморського краю - у селищі Дунай і селищі Східний. Звідти контейнери везли залізницею в Краснодарський край - ближче до кордонів України.
Останній такий рейс було виконано 12 лютого, коли в порт Раджин прийшла "Майя-1". Відтоді супутники не зафіксували жодного нового рейсу в цей північнокорейський порт. Крім того, з внутрішніх районів КНДР у цей порт припинили надходити нові контейнери залізницею. При цьому вже вивантажені з російських кораблів контейнери залишаються в корейському порту і не відвозяться углиб країни: очевидно, вони порожні і поки що не потрібні для нових поставок.
Чому саме припинилися перевезення вантажів між корейським портом і Росією, поки не зрозуміло. Автори публікації висувають припущення, що причиною можуть бути проблеми з виробництвом нових боєприпасів у Північній Кореї або логістичні проблеми.
"Також не можна виключити, що зброя передається в Росію повітряним або залізничним транспортом через спільний сухопутний кордон двох країн", - зазначає видання.
Постачання корейської зброї в Росію
Як писав УНІАН, восени минулого року на фронті у російських військ почали з'являтися снаряди північнокорейського виробництва. Це ймовірно стало результатом прямих домовленостей між Володимиром Путіним і Кім Чен Ином під час їхньої особистої зустрічі у вересні.
За оцінками аналітиків, Росія отримала щонайменше мільйон корейських снарядів, а можливо, й більше. Також Росія отримала деяку кількість балістичних ракет із КНДР. Щонайменше 20 ракет уже було випущено по території України.