Режим Кіма створив ядерну зброю та розробив балістичні ракети, а також суттєві кіберможливості, яких бракує навіть таким державам, як Іран і Сирія.

Експерти з питань Північної Кореї вже кілька місяців висловлюють серйозне занепокоєння щодо глобальної зміни позиції диктатора Кім Чен Ина, пише Financial Times.

У січні два відомих дослідники, Роберт Карлін і Зігфрід Хеккер, заявили, що Кім Чен Ин "прийняв стратегічне рішення розпочати війну". Карлін, який тривалий час очолював групу Держдепартаменту США з північнокорейського напрямку, і Геккер, колишній керівник Лос-Аламоської лабораторії, неодноразово відвідували Північну Корею. Вони дійшли висновку, що Кім вирішив відмовитися від дипломатичних ініціатив щодо США і Південної Кореї на користь конфронтаційної політики. За їхніми підрахунками, арсенал ядерної зброї КНДР може налічувати до 50–60 боєголовок, а риторика Кіма свідчить про можливість військового конфлікту з їхнім використанням.

Як і Сі Цзіньпін та Путін, Кім Чен Ин вважає, що США перебувають у стані довготривалого занепаду, і бачить в цьому історичний шанс здобути перевагу у протистоянні зі своїми супротивниками на тлі глобальної перебудови, яку Сі Цзіньпін називає "змінами, яких не було протягом століття".

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Попри зближення Росії та Північної Кореї, Китай, хоч і стурбований послабленням власного впливу на обидві країни, залишається союзником КНДР, вбачаючи в ній важливий бар'єр проти американського впливу в Азії.

Водночас на Заході є поширена тенденція ставитися до Північної Кореї як до курйозу, недооцінюючи її реальні можливості. Режим Кіма, хоча і керує однією з найбідніших країн світу, не є технологічно відсталим, оскільки створив ядерну зброю та розробив балістичні ракети, а також суттєві кіберможливості, яких бракує навіть таким державам, як Іран і Сирія.

І хоча ймовірність безпосередньої участі КНДР у війні в Україні є низькою, потенційне розгортання 10 тисяч північнокорейських спецназівців могло б стати додатковою підтримкою для російської армії, яка вже втратила понад 600 тисяч своїх бійців. При цьому армія КНДР налічує 1,3 мільйона військових, що робить її четвертою за чисельністю у світі, хоча більшість солдатів — це новобранці з обмеженим навчанням і технікою. Така чисельність могла б допомогти в тактиці, яка покладається на високу кількість піхоти.

Кім Чен Ин може розраховувати, що допомога Росії під час війни в Європі дасть йому надію на отримання аналогічної підтримки Москви у випадку конфлікту на Корейському півострові.

Солдати з КНДР у війні проти України

Телеканал CNN повідомляє, що частина солдатів КНДР вже перебуває в Україні. Очікується, що їхня кількість зростатиме.

Раніше у Пентагоні заявили, що на схід Росії відправили біля 10 тисяч військових з Північної Кореї. Вже найближчими тижнями вони можуть долучитися до російських сил неподалік України.

Колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, відставний адмірал Джеймс Ставрідіс вважає, що відправка військ КНДР на допомогу РФ у її війні проти України говорить про слабкість Росії. Водночас він зауважив, що це може мати реальний вплив на поле бою.

Тим часом президент США Джо Байден порадив Україні завдати ударів по військах КНДР, якщо вони перетнуть її державний кордон з території Росії.

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