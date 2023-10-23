Якщо ХАМАС звільнить всіх заручників і здасться, то війна закінчиться, зазначив речник армії оборони Ізраїлю.

Міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю підполковник Джонатан Конрікус заявив, що ЦАХАЛ не вторгнеться в Газу і війна завершиться, якщо ХАМАС "здасться беззастережно". Про це він сказав в інтерв’ю виданню ABC.

"Якби ХАМАС вийшов зі своїх схованок, які вони ховають під ізраїльськими цивільними особами, повернув наших заручників - усіх 212 - і здався беззастережно, тоді війна закінчилася б", — сказав він.

Водночас, у іншому випадку, зазначив Конрікус, "нам, ймовірно, доведеться піти і зробити це".

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Водночас речник ЦАХАЛ не відповів, чому наземне вторгнення було відкладено, натомість заявивши, що ізраїльські сили "повністю ліквідують ХАМАС".

Також він зазначив, що люди мають стати на чиюсь сторону, відповідно до власної моралі".

"Якщо ви хочете бути на боці терористів чи на боці Ізраїлю, це ваш вибір", - сказав він.

Війна в Ізраїлі - що відомо

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що майбутня наземна операція в Секторі Гази може тривати три місяці, але вона стане останньою, якщо вдасться знищити терористичне угруповання ХАМАС.

Водночас, за даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Ізраїль, закликаючи його відкласти початок наземної операції у Секторі Гази, щоб отримати більше часу на переговори про звільнення заручників.

20 жовтня ХАМАС звільнив двох американських заручників. За словами ізраїльського чиновника, звільнення було одностороннім кроком, зробленим ХАМАС.

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