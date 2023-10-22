У Байдена хочуть більше часу на переговори про звільнення заручників.

Адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Ізраїль, закликаючи його відкласти початок наземної операції в Секторі Газа. Про це поінформовані джерела на умовах анонімності розповіли CNN.

Зазначається, що звільнення в п’ятницю двох жінок з палестинського полону свідчить, що є шанс домогтися звільнення і решти заручників. "[Адміністрація] тиснула на керівництво Ізраїлю, щоб воно відстрочило через прогрес у справі із заручниками", а також через необхідність доставити вантажівки з допомогою в Газу, розповідає джерело.

Проте джерела журналістів в ізраїльському керівництві навпаки спростовують цю інформацію. "У нас є тісний діалог і консультації з адміністрацією США. США не тиснуть на Ізраїль щодо наземної операції", – запевнив неназваний чиновник.

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CNN також наводить слова президента Джо Байдена, сказані ним напередодні у відповідь на запитання про те, чи заохочував він Ізраїль відкласти вторгнення. "Я розмовляю з ізраїльтянами", – обтічно відповів Байден.

Як повідомляють джерела, посередником у переговорах з ХАМАС щодо звільнення заручників виступає Катар, що має добрі відносини з палестинським угрупованням. На цих переговорах зокрема піднімали питання про надходження вкрай необхідної гуманітарної допомоги в Газу та про необхідність тимчасового припинення вогню, щоб вивести заручників.

CNN зазначає, що за звільнення Джудіт Тай Раанан та її 17-річної доньки Наталі Раанан ХАМАС, ймовірно, не отримав нічого конкретного. Представник офісу прем'єр-міністра Ізраїлю заявив виданню, що це, можливо, була спроба ХАМАС зменшити ізраїльську військову активність.

"Цей [військовий] тиск не пройде, тому що їх звільнили. Це не змінить місію, яка полягає в знищенні ХАМАС", – запевнив він.

Звільнення заручників ХАМАСу

Як писав УНІАН, у п’ятницю ХАМАС звільнив двох громадянок США, які були взяті в заручники під час рейду бойовиків на ізраїльську територію 7 жовтня. Дві жінки – мати та її донька – були звільнені "з гуманітарних міркувань" за посередництва Катару.

Також ми розповідали, що вже в суботу – тобто наступного дня після звільнення заручників – до Гази почала обмежено надходити гуманітарна допомога через кордон із Єгиптом.

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