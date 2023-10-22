Йоав Галлант заявив, що наземна операція в Секторі Гази повинна стати останньою / скріншот з відео

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що майбутня наземна операція в Секторі Гази може тривати три місяці, але вона стане останньою, якщо вдасться знищити терористичне угруповання ХАМАС. Про це він заявив у командному центрі ізраїльських ВПС у Тель-Авіві, пише The Times of Israel.

"Це повинен бути останній [наземний] маневр в Газі з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАСу. Це займе місяць, два місяці, три, але врешті-решт ХАМАСу не буде", - сказав Галлант.

Ізраїльський міністр зазначив, що противник спершу зіткнеться з ударами повітряних сил, а потім "зустріне танкові і піхотні війська".

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"У мене склалося враження, що ви знаєте, як зробити це смертоносним, точним і дуже якісним способом, як це було доведено досі", - сказав Галлант представникам Повітряних сил Ізраїлю.

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Війна в Ізраїлі 2023 - новини

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2023 року терористичне угрупування ХАМАС атакувало Ізраїль, внаслідок чого загинули більше тисячі людей, Єрусалим розпочав операцію "Залізні мечі". Також Ізраїль готується до наземної операції в Секторі Гази з метою покласти край існуванню угруповання ХАМАС.

Президент США Джо Байден підтримав Ізраїль у війні проти ХАМАС, але чітко розмежував Хамас і палестинський народ, закликаючи захищати мирних жителів у Газі.

Тим часом, за даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Ізраїль, закликаючи його відкласти початок наземної операції у Секторі Гази, щоб більше часу на переговори про звільнення заручників. Однак, в ізраїльському керівництві спростовують цю інформацію.

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