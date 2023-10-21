Минулого тижня Ізраїль попередив палестинців у секторі Гази про необхідність залишити північну частину сектора перед можливим наземним вторгненням.

Сили оборони Ізраїлю продовжують підготовку до наступу в Секторі Гази, в тому числі до наземні операції. Про це йдеться в заяві, опублікованій в суботу, пише Politico.

ЦАХАЛ заявив, що нещодавно були затверджені плани "розширеної оперативної діяльності", і що як регулярні, так і резервні військовослужбовці були розгорнуті та проводили навчання.

"Ми доб'ємося того, що необхідно, проявивши бойовий дух і рішучість, щоб забезпечити безпеку нашого народу на багато років вперед", - сказав офіцер ЦАХАЛу Ор Воложинський, командир 188-ї бронетанкової бригади.

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Заяви генсека ООН про ситуацію

Доставка гуманітарної допомоги почалася в суботу на територію, де не вистачає води, продуктів харчування і ліків.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш в суботу закликав захистити цивільне населення і зберегти цивільну інфраструктуру, включаючи лікарні, школи і приміщення ООН, від ізраїльських бомбардувань.

"Негожий напад" Хамасу на Ізраїль "ніколи не зможе виправдати колективне покарання палестинського народу", заявив Гутерреш на саміті, який проводить Єгипет з питання війни між Ізраїлем і сектором Гази.

Гутерреш вказав на "ширший контекст" війни, заявивши, що вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі двох держав є "єдиною реалістичною основою для справжнього миру та стабільності".

Війна в Ізраїлі 2023 - новини

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2023 року терористичне угрупування ХАМАС атакувала Ізраїль. В результаті раптового нападу загинуло понад 1200 людей, у тому числі 18 громадян України.

Після нападу Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі", здійснюючи удари по території Сектора Гази. Також Ізраїль оголосив про повну блокаду Гази, зокрема, перекрив подачу води та електрики. Крім цього, Ізраїль зібрав війська для наземного вторгнення з метою знищити ХАМАС.

Минулого тижня Ізраїль попередив палестинців у Секторі Гази про необхідність залишити північну частину сектора перед можливим наземним вторгненням. Але ватажки угруповання ХАМАС закликали жителів півночі сектора Гази залишатися вдома незважаючи на наказ Ізраїлю евакуюватися в південну частину анклаву.

Генсек ООН розкритикував напади ХАМАС на Ізраїль і закликав угруповання звільнити всіх заручників. Водночас він висловлює занепокоєння через реакцію Ізраїлю на цю атаку і просить його утриматися від нищівної відповіді.

Президент США Джо Байден підтримав Ізраїль у війні проти ХАМАС, але чітко розмежував ХАМАС і палестинський народ, закликаючи захищати мирних жителів у Газі.

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