У США назріває суперечка між Конгресом і адміністрацією президента Байдена з приводу того, чи потрібно внести "Групу Вагнера" до списку терористичних організацій. Про це пише видання The Hill.
Раніше адміністрація Байдена вже визнала "Групу Вагнера" глобальною злочинною організацією і запровадила відповідні санкції. Але американський парламент хоче піти далі і закликає Державний департамент визнати угруповання терористами.
Група з семи сенаторів, як демократів, так і республіканців, вже підготувала проект закону про визнання "Групи Вагнера" іноземною терористичною організацією (FTO). Такий статус спричинить за собою більш жорсткі санкції, ніж нинішній статус транснаціональної злочинної організації.
"Позначення FTO збільшило б ресурси США для переслідування і припинення діяльності Вагнера, послужило б сильним стримуючим фактором проти людей або урядів, які ведуть справи з "групою", і відкрило б нові шляхи для судових позовів", – пише видання.
Обізнане джерело на правах анонімності розповіло журналістам, що адміністрація Байдена виступає проти цього закону, побоюючись, що це зашкодить дипломатичним зусиллям США в країнах Африки.
Як вважається, сьогодні діяльність "Групи Вагнера" охоплює такі країни, як Судан, Лівія, Центральноафриканська Республіка, Мозамбік, Малі, Буркіна-Фасо, Камерун і Чад.
"[Держдепартамент] побоюється, що присвоєння "Вагнеру" статусу FTO, автоматично закриє в'їзд до США і заблокує активи багатьом офіційним особам тих урядів, які мають справу з ними [Вагнером]. Така природа їх занепокоєння", - сказало джерело.
При цьому наголошується, що адміністрація Байдена не проти того, щоб визнати терористами "вагнерівців", що діють в Україні, але проти наділення цим статусом підрозділів, що діють в Африці.
На противагу цьому прихильники присвоєння "Вагнеру" статусу терористів відзначають, що закон дає президенту США право відкладати або навіть скасовувати санкції щодо окремих осіб, якщо є така необхідність.
Прихильники статусу FTO впевнені, що рішення по "Вагнеру" не тільки дасть відповідний сигнал тим, хто співпрацює з угрупованням, а й закладе основу для майбутнього визнання Росії державою-спонсором тероризму. Адміністрація Байдена також чинить опір і цьому кроку, побоюючись непередбачуваних наслідків у міжнародній політиці і торгівлі.
Активність "Групи Вагнера" в Африці
"Група Вагнера" вже багато років діє в ряді африканських країн, займаючись там найрізноманітнішими проектами - від надання послуг класичних найманців до розвитку власних золотовидобувних підприємств.
Паралельно російська держава використовує присутність "вагнерівців" в Африці для реалізації власних геополітичних планів. Так, за словами міністра оборони Італії, "Група Вагнера" цілеспрямовано генерує хвилі біженців з цього регіону, щоб вони кинулися в Європу і створили там міграційну кризу.
У січні цього року США визнали "групу Вагнера" міжнародною злочинною організацією. Цей статус автоматично вводить проти угруповання цілий ряд санкцій, спрямованих на її економічну ізоляцію.