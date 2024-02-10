Глава Білого дому розкритикував законодавчий орган через неспроможність надати допомогу Україні.

Якщо Конгрес не затвердить нову допомогу Україні, наслідки можуть бути жахливими. Про це під час зустрічі у Вашингтоні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив президент США Джо Байден, інформує Bloomberg.

Глава Білого дому вважає, що Конгресу необхідно швидко прийняти додатковий пакет фінансування для пріоритетів національної безпеки.

"Нездатність Конгресу Сполучених Штатів підтримати Україну, якщо це станеться, близька до злочинної бездіяльності. Це обурливо", - підкреслив Байден.

У свою чергу Шольц висловив сподівання, що американські законодавці досягнуть потрібних результатів.

"Сподіваюся, Палата представників підтримає вас і ухвалить необхідне рішення щодо підтримки", - сказав канцлер ФРН.

Допомога США Україні - останні новини

Напередодні Сенат США зробив крок до виділення фінансування для України. Представники верхньої палати Конгресу підтримали розгляд пакету фінансування для України, Ізраїлю та інших пріоритетних питань нацбезпеки на суму 95,3 мільярда доларів.

Законопроект передбачає 60 мільярдів доларів для України, 14 мільярдів доларів на безпекову допомогу Ізраїлю, 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Гази, на Західному березі та в Україні та 4,8 мільярда доларів на підтримку союзників в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

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