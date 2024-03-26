Ці гроші вже були витрачені в рамках ініціативи USAI ще в листопаді.

Наприкінці минулого тижня Конгрес США схвалив виділення 300 мільйонів доларів на озброєння України, і це стало першим новим фінансуванням військової допомоги Києву більш ніж за рік. Ці гроші, виділені на "Ініціативу сприяння безпеці України" (USAI), увійшли до проголосованого Конгресом і підписаного президентом США Джо Байденом у суботу бюджету на 1,2 трильйони доларів.

Однак, як пише Politico, є одна проблема - цих грошей уже немає, оскільки вони були вже витрачені в рамках ініціативи USAI ще в листопаді, повідомив виданню представник президентської адміністрації.

Таким чином, по суті це був символічний крок, і ці 300 мільйонів доларів "зараз не можна використати", сказав Politico один із чиновників. Швидше, це був просто сигнал Вашингтона про те, що США не вийшли з гри у питанні допомоги Україні.

Відео дня

Водночас, зазначає Politico, навіть якби вони були доступні, ці гроші не змінили б перебіг війни, і єдине рішення, як стверджують у Білому домі та Пентагоні, полягає в тому, щоб Палата представників виділила нову допомогу Україні на десятки мільярдів доларів.

"Міністерство оборони неодноразово закликало Конгрес вжити додаткових заходів для підтримки України в скрутну хвилину і поповнення наших запасів", - заявив офіційний представник Пентагону майор Чарлі Дітц. - "Для України це життєво важливо - іншого способу задовольнити потреби України у великих масштабах немає".

Допомога від США Україні

Як повідомляв УНІАН, Сенат США ухвалив законопроєкт про виділення 60 млрд доларів допомоги Україні, але Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон не виніс його на голосування. Він вимагав, що спочатку має бути продовжено фінансування американського уряду.

22 березня Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів. За документ проголосували 74 сенатори і ще 24 були проти. Президент США Джо Байден 24 березня підписав бюджет для фінансування уряду США і закликав ухвалити допомогу Україні.

Як заявив сенатор Майкл Макколл, Джонсон збирається винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні аж після Великодня.

Вас також можуть зацікавити новини: