Потрібно бути готовими "до довгого шляху".

Контрнаступальні дії української армії проти російських військ були дуже ефективними, але це не сигналізує про початок кінця війни.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters.

Він заявив, що контратака України проти російських військ була дуже ефективною, але попередив, що країни повинні бути готові до довгострокової перспективи.

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"Звичайно, надзвичайно обнадіює той факт, що українські Збройні сили змогли відвоювати територію, а також завдати удару по російських лініях. У той же час ми повинні розуміти, що це не початок кінця війни, нам потрібно бути готовими до довгого шляху", - сказав Столтенберг журналістам.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що Росія вдвічі посилила приховану мобілізацію в країні через продовження контрнаступу Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Збройні Сили України почали контрнаступальну кампанію на окупованих територіях Харківської області.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що практично вся Харківська область вже деокупована.

"Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим", - сказав він.

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