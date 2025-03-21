За словами прем'єр-міністра країни, щодня Польща фіксує сотні незаконних спроб перетину кордону.

Незабаром Польща ухвалить закон про призупинення доступу до притулку для новоприбулих, які перетинають кордон через Білорусь. Таке рішення буде прийнято на тлі звинувачень у бік Москви щодо використання міграційних потоків як зброї, аби підірвати безпеку в регіоні, пише Politico.

За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, такий закон вже схвалив парламент країни та має бути підписаний президентом Анджеєм Дудою.

"Кожен день затримки наражає наших прикордонників, солдатів і поліцейських на ще більший ризик, продовжуючи цю гостру кризу на кордоні. Завдяки цій жорсткій політиці ми ефективно зупиняємо хвилю", - зауважив Туск.

Відео дня

У Politico додали, що такий закон надасть уряду право призупиняти реєстрацію заяв про надання притулку у визначених прикордонних зонах на термін до 60 днів, який можуть продовжити за згодою парламенту. Водночас винятком будуть вразливі групи, а саме неповнолітні без супроводу дорослих та вагітні жінки.

"Щодня ми бачимо 100, 150, навіть 200 спроб нелегального перетину кордону", - підкреслив прем'єр-міністр Польщі.

Водночас правозахисники розкритикували таке рішення та назвали його "незаконним" та попередили, що впровадження "неправомірних відтиснень" порушує законодавство ЄС та міжнародне законодавство про біженців.

"Призупинення надання притулку є останнім етапом жорсткої міграційної політики Польщі напередодні президентських виборів у травні. Це не перша хвиля міграції, яку Польща намагається зупинити. У 2021 році Польща зіткнулася з надзвичайною ситуацією, коли десятки тисяч людей намагалися перетнути кордон з Білоруссю, оскільки її лідер Олександр Лукашенко озброїв відчайдушних мігрантів у відповідь на санкції, запроваджені проти нього та його союзників", - нагадали у Politico.

Крім того, уряд Польщі планує розпочати інформаційну кампанію в країнах походження мігрантів та попередити, що нелегали більше не зможуть претендувати на захист у країні.

"Вони просто викинуть свої гроші на вітер", - зазначив Туск.

Також Туск, говорячи про закриття східного кордону, відкинув заклики опозиції закрити й західний кордон Польщі з Німеччиною, аби зупинити повернення шукачів притулку. Зокрема політик назвав цю ідею "жорстокою та непотрібною", адже вона буде шкодити звичайним полякам, які живуть та працюють у цьому регіоні.

Ситуація на кордонах Польщі - що відомо

Як писав УНІАН, Польща планує замінувати кордони з Росією та Білоруссю. У країні наголосили, що "немає іншого виходу", адже ситуація на польсько-білоруському та польсько-російському кордонах є серйозною.

Також повідомлялось, що Польща, Естонія, Латвія та Литва виходять із договору про заборону протипіхотних мін. Йдеться про Оттавську конвенцію, яка забороняє використання таких мін. Таке рішення країни прийняли, аби захистити свої кордони від ворожої агресії.

Вас також можуть зацікавити новини: