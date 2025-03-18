Такі території мільярдер назвав "новими" для РФ.

Російський мільярдер Володимир Потанін, а також очільник металургійного гіганта "Норнікель" заявив, що розглядає видобуток корисних копалин. За його словами, запаси в Росії та на сході України погано вивчені, передає Reuters.

"Багато родовищ на нашій території та на нових російських територіях (так у Росії називають окуповані території України - УНІАН) недостатньо вивчені. Багато геологічних досліджень та їх результати були втрачені після Радянського Союзу. Тому зараз все це потрібно відновлювати. Ми думаємо і працюємо над цим", - зауважив він журналістам.

У Reuters підкреслили, що зі слів мільярдера не одразу зрозуміло, чи буде "Норнікель" брати участь у таких проєктах.

Відео дня

Видання також нагадало, що російський диктатор Володимир Путін запропонував США спільно розвідувати російські родовища корисних копалин, які, як він сказав, є більшими, ніж в Україні.

Водночас за словами Потаніна, через невеликий розмір багатьох родовищ та складні умови розвідки компанії РФ будуть потребувати партнерів, які зможуть надати потрібні технології.

"Оскільки це складні проєкти, технологічна підтримка з боку різних партнерів була б для нас корисною", - додав він.

У Reuters підкреслили, що компанія "Норнікель", яка є виробником рафінованого нікелю та паладію, поки не має жодної ліцензії на розвідку корисних копалин.

Угода про корисні копалини України - останні новини

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що угоду про копалини підпишуть, коли буде зручно американським партнерам. За його словами, проєкт цього документа затверджений українським урядом, а також навіть вже визначено людей, які мають право його підписати.

Водночас президент США Дональд Трамп очікує, що Зеленський підпише угоду з видобутку копалин. Також американський лідер звинуватив українського колегу в тому, що він "забрав цукерку в дитини", кажучи про допомогу, яку Україна отримувала за років правління Джо Байдена.

Вас також можуть зацікавити новини: