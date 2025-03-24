Ці ресурси будуть важкодоступні без міцного миру в Україні.

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він відкритий для постачання Україні більшої кількості зброї в обмін на доступ до корисних копалин країни. Україна підтримує угоду, однак, як вказує The Wall Street Journal, реалізувати план на практиці може бути не так просто.

"Багато з мінералів, що становлять найбільший інтерес для США, знаходяться в районах, які перебувають під російською окупацією або під загрозою наступу Росії. У результаті доступ до цінних українських природних ресурсів залежатиме, принаймні частково, від битви за східну Україну, де російські війська наразі просуваються", - пише видання.

Це особливо справедливо для рідкісноземельних металів, які необхідні в певних високотехнологічних галузях, включно з обороною і відновлюваною енергетикою, - і до яких Трамп виявив особливий інтерес.

Відео дня

Хоча родовища рідкоземельних металів було виявлено в кількох частинах України, але найбільше відоме родовище розташоване на території, що охоплює лінію фронту на сході України, зазначає WSJ.

Водночас західні експерти висловили скептицизм щодо того, що деякі з українських мінералів, включно з рідкісноземельними металами, можуть бути видобуті в будь-який час у найближчому майбутньому.

"Найбільший недолік цього плану полягає в тому, що більшість запасів розташовані в районах України, які перебувають під контролем Росії або дуже близько до лінії фронту, а це означає, що ніхто не зможе видобувати й переробляти матеріали. Ці активи будуть важкодоступні без міцного миру в Україні. Припинення вогню недостатньо", - сказав Вольф-Крістіан Паєс із Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Крім того, видобуток рідкоземельних металів обходиться дуже дорого, а відомі родовища в Україні набагато менші, ніж у США, сказав Джордж Інгалл, ціновий аналітик Benchmark Minerals Intelligence.

Політичний аналітик Вадим Денисенко сказав, що ідея полягає в тому, щоб відкрити українські ресурси для західних союзників після досягнення мирної угоди.

"Так, у нас є деякі великі джерела корисних копалин на окупованих територіях, але у нас також є багато таких самих і не на окупованих територіях", - сказав він. - "Якщо у нас буде справжня мирна угода, це не буде проблемою".

Угода про корисні копалини

Угода зі США щодо корисних копалин України обговорюється вже не перший місяць. Вона мала бути підписана ще минулого місяця, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Однак тоді в Овальному кабінеті сталася перепалка між Зеленським і Трампом. За її підсумками український лідер залишив Білий дім, а документ так і не підписали.

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що США "дуже скоро" підпишуть з Україною угоду про корисні копалини.

Пізніше видання FT писало, що США хочуть переглянути умови угоди про видобуток корисних копалин і включити окуповану Росією Запорізьку АЕС у ширшу економічну угоду з Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: