Цього року вторгнення Росії в Україну стало однією з центральних тем у різдвяному посланні короля Іспанії.

Король Іспанії Феліпе VI у своїй промові напередодні Різдва згадав Україну. Зокрема він зазначив, що Іспанія має продовжити підтримку українських біженців.

Як повідомляє El Pais, цього року вторгнення Росії в Україну стало однією з центральних тем у різдвяному посланні короля Іспанії. Видання додало, що минулоріч звернення було зосереджено на пандемії, вакцинації від коронавірусу та на вулкані на острові Ла-Пальма.

"У лютому Росія вторглася в Україну, і відтоді ми стали свідками 10 місяців війни, яка вже спричинила такий рівень руйнування, який важко уявити собі в нашій повсякденній реальності. Ми пережили страждання українського народу і продовжуємо з глибоким сумом відчувати втрату тисяч людських життів", – сказав він.

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У своєму зверненні король також згадав українських біженців.

"Ми віддані підтримці українських біженців. Війна біля кордонів наших європейських партнерів і союзників, а отже, близько до нас, тому вона торкається не лише України. Війна має глобальне значення", – заявив Феліпе VI.

З цієї причини, на додаток до військового зміцнення Східної Європи, Іспанія "приєдналася до переважної більшості міжнародної спільноти у підтримці України та підтвердженні своєї відданості тому, що суверенітет, територіальна цілісність і незалежність держав є невід’ємними принципами міжнародного порядку, заснованого на правилах".

Війна в Україні: роль Іспанії

На початку грудня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Іспанія передала Україні перші зенітно-ракетні комплекси Hawk. Крім того, в Іспанії тренуватимуть українських військових.

Наприцінці листопада повідомлялося, що Іспанія пообіцяла надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, а також генератори.

Раніше Іспанія відправила Україні пакет військової допомоги, до якого увійшли позашляховики, машини швидкої допомоги, а також медикаменти.

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