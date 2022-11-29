Також очільники МЗС України та Іспанії обговорили імплементацію української формули миру.

Іспанія пообіцяла надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, а також генератори.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter, він зустрівся із своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Під час зустрічі дипломат підтвердив надання нової допомоги Україні.

"Я зустрівся зі своїм іспанським колегою, справжнім другом України Хосе Мануелем Альбаресом. Вдячний за надання систем ППО та генераторів. Він підтвердив, що буде доставлено більше вантажів. Ми також обговорили імплементацію українською формули миру, оголошеної Володимиром Зеленським на саміті G20", – написав Кулеба.

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Допомога Україні: роль Іспанії

На початку листопада 2022 року міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосив про передання Україні п'яти груп генераторів і 30 машин швидкої допомоги.

Раніше Іспанія відправила Україні пакет військової допомоги. До нього увійшли позашляховики, машини швидкої допомоги, а також медикаменти.

У вересні Іспанія відправила Україні пʼять транспортних літаків із боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем, а також медичні засоби та 20 вантажівок із зимовим спорядженням для військових.

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