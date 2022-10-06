У майбутньому держава передасть ще 12 вантажівок морським шляхом.

Іспанія відправила Україні пакет військової допомоги. До нього увійшли позашляховики, машини швидкої допомоги, а також медикаменти. Держава доставить ще одну партію техніки в найближчому майбутньому.

Інформація про постачання Україні з'явилася на офіційному сайті Міністерства оборони Іспанія.

Наша країна отримає позашляховики Anibal, машини швидкої допомоги і 5 тонн медичних засобів. Поставка здійснюється із запасів іспанської армії. Найближчим часом Іспанія додатково відправить 12 вантажівок для України морським шляхом.

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Техніку спочатку привезуть в одну із союзних країн, а звідти — в логістичний центр в Польщі. Керує поставками підрозділ матеріально-технічних операцій і навчань. Він відповідає за відправку вантажу як в Іспанії, так і на території інших держав.

Військова допомога для України від Іспанії: що відомо

Наприкінці серпня Іспанія відправила нашій країні близько 20 броньованих машин, 75 палет з боєприпасами для польової артилерії і повну батарею протиповітряної оборони. Пакет військової допомоги також включав 1000 тонн дизеля вартістю приблизно 2,5 мільйона євро.

На запит міністра оборони України Олексія Резнікова в середині вересня Іспанія доставила 75 палет великокаліберних боєприпасів, 20 вантажівок із зимовим одягом та медичні засоби.

А ось танки Іспанія не змогла поставити Україні. На початку серпня міністр оборони Маргарита Роблес заявила, що вони знаходяться в "абсолютно жалюгідному стані".

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