Король Бельгії Філіп присвятив війні в Україні значну частину традиційного різдвяного звернення до нації. Монарх нагадав бельгійцям, що війна забрала багато невинних життів українців і подякував своїм співгромадянам за допомогу біженцям.
"Жорстока і безглузда війна, яка претендує на заміну сили закону законом сили. Цей конфлікт нагадує нам про минуле, яке, як ми думали, пішло назавжди", – сказав Філіп.
На думку короля, сьогодні українці борються за ті ж самі ідеали "свободи і безпеки", за які в минулому боролися і самі бельгійці.
"Ми будемо продовжувати підтримувати їх. (...) Навколо нас ми бачимо багато зобов'язань і жестів солідарності. По всій країні наші співгромадяни стихійно відкрили свої будинки для українських біженців", - заявив Філіп.
Як Бельгія допомагає Україні
Бельгія в числі перших країн ЄС виступила за припинення видачі туристичних віз росіянам. З цією ініціативою бельгійська влада виступила 24 лютого.
Бельгія бере участь в поставках зброї Україні і допомагає в блокуванні зарубіжних активів Росії.
Також Бельгія офіційно підтримала євроінтеграційні устремління України, пообіцявши сприяти в цьому питанні.
Наприкінці листопада бельгійський прем'єр-міністр Александер де Кроо відвідав Бородянку та Бучу.