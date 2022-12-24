Українці борються за ті ж ідеали, за які в минулому віддавали життя предки нинішніх бельгійців, заявив король.

Король Бельгії Філіп присвятив війні в Україні значну частину традиційного різдвяного звернення до нації. Монарх нагадав бельгійцям, що війна забрала багато невинних життів українців і подякував своїм співгромадянам за допомогу біженцям.

"Жорстока і безглузда війна, яка претендує на заміну сили закону законом сили. Цей конфлікт нагадує нам про минуле, яке, як ми думали, пішло назавжди", – сказав Філіп.

На думку короля, сьогодні українці борються за ті ж самі ідеали "свободи і безпеки", за які в минулому боролися і самі бельгійці.

"Ми будемо продовжувати підтримувати їх. (...) Навколо нас ми бачимо багато зобов'язань і жестів солідарності. По всій країні наші співгромадяни стихійно відкрили свої будинки для українських біженців", - заявив Філіп.

Як Бельгія допомагає Україні

Бельгія в числі перших країн ЄС виступила за припинення видачі туристичних віз росіянам. З цією ініціативою бельгійська влада виступила 24 лютого.

Бельгія бере участь в поставках зброї Україні і допомагає в блокуванні зарубіжних активів Росії.

Також Бельгія офіційно підтримала євроінтеграційні устремління України, пообіцявши сприяти в цьому питанні.

Наприкінці листопада бельгійський прем'єр-міністр Александер де Кроо відвідав Бородянку та Бучу.

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