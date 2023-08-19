ECOWAS зайняв жорсткішу позицію щодо перевороту в Нігері, який став сьомим за останні три роки в регіоні, ніж стосовно попередніх.

Країни Західної Африки погодили "День Д" (термін, що позначає день початку військової операції, - УНІАН) для можливого військового втручання з метою відновлення демократії в Нігері, якщо дипломатичні зусилля не увінчаються успіхом.

Заява прозвучала за підсумками дводенної зустрічі головнокомандувачів Західноафриканських армій в столиці Гани Аккрі, де вони обговорювали логістику і стратегію можливого використання сили в Нігері, пише Reuters. Економічне співтовариство західноафриканських держав (ECOWAS) заявило, що такі заходи будуть крайнім засобом.

"Ми готові виступити в будь-який час, коли буде віддано наказ. День "Д" також визначений, але ми не збираємося його розкривати", - заявив комісар ECOWAS з політичних питань, питань миру і безпеки Абдель-Фатау Муса.

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Він сказав, що мирне врегулювання залишається кращим варіантом для блоку. "Поки ми говоримо, ми все ще готуємо посередницьку місію в країну, тому ми не закрили жодні двері... Але ми не збираємося вести нескінченний діалог", - сказав Муса.

Поки реакції з боку хунти в Нігері на рішення головного регіонального блоку Західної Африки не послідувало.

Військові офіцери скинули президента Нігера Мохамеда Базума 26 липня і проігнорували заклики ООН, ECOWAS та інших відновити його на посаді, що спонукало блок віддати наказ про збір резервних сил.

"Ми вже узгодили і доопрацювали те, що буде потрібно для втручання", - сказав Муса, відмовившись повідомити, скільки військ буде розгорнуто, і інші стратегічні деталі.

За даними ECOWAS, більшість з його 15 держав-членів готові внести свій внесок в об'єднані сили, за винятком тих, які також знаходяться під військовим правлінням (Малі, Буркіна-Фасо і Гвінеї) і Кабо-Верде.

ECOWAS зайняв більш жорстку позицію щодо перевороту в Нігері, який став сьомим за останні три роки в регіоні, ніж щодо попередніх. На карту поставлений авторитет блоку, який заявив, що більше не потерпить подібних повалень урядів.

"Рішення полягає в тому, що переворот в Нігері - це на один переворот забагато для регіону, і в даний час ми закінчуємо його, ми проводимо лінію на піску", - сказав Муса.

Reuters зазначає, що будь-яке військове втручання означало б подальші потрясіння для збіднілого регіону Сахеля в Західній Африці, який вже бореться з десятирічним ісламістським повстанням і кризою голоду, що посилюється.

Нігер також має стратегічне значення за межами Західної Африки через запаси урану та нафти, а також через роль центру для іноземних військ, які беруть участь у боротьбі з повстанцями, пов'язаними з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".

Тим часом дипломатичні зусилля тривають, додає Reuters. Спеціальний посланник ООН по Західній Африці і Сахелю Леонардо Сантос Сімао зустрівся в п'ятницю з прем'єр-міністром хунти Алі Махамане Ламіне Зейне.

Сімао сказав, що хотів би вислухати точку зору хунти, "щоб разом вивчити спосіб повернення країни якомога швидше до конституційної нормальності і законності". "Ми переконані, що діалог можливий завжди", - зазначив посланник ООН.

Переворот в Нігері - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня у Нігері стався державний переворот. Група військових оголосила про відсторонення президента цієї країни Мохамеда Базума - одного з африканських лідерів, які проігнорували саміт Росія-Африка в Санкт-Петербурзі. Нігер є головним союзником західних країн в африканському регіоні.

За словами аналітиків, переворот створить можливість для Росії та інших держав поширити свій вплив в Нігері і регіоні в цілому. Зокрема, французький телеканал " France 24 "повідомив про встановлення контактів між владою Нігеру і російської терористичної "групи Вагнер".

Після цього блок ECOWAS застосував санкції проти Нігеру і висунув ультиматум: хунта повинна піти у відставку і відновити на посаді законно обраного президента Мохамеда Базума, інакше сусіди застосують військову силу.

Тим часом, військова хунта, яка прийшла до влади в Нігері, оголосила про денонсацію військових угод з Францією. Однак влада Франції заявила, що відмовляється визнавати це рішення, оскільки Париж укладав угоду з законною владою Нігеру.

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