Влада Франції заявила, що відмовляється визнавати рішення військових Нігеру денонсувати військові угоди з Парижем.

Військова хунта, що прийшла до влади в Нігері в результаті недавнього військового перевороту, оголосила про денонсацію військових угод з Францією.

Згідно з рішенням, всі 1500 французьких військових, які розміщені в Нігері, повинні покинути територію країни.

У свою чергу влада Франції заявила, що відмовляється визнавати рішення військових Нігеру денонсувати військові угоди з Парижем.

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"Франція нагадує, що правова основа її співпраці з Нігером в області оборони заснована на угодах, укладених із законною владою Нігеру", - йдеться в повідомленні французького МЗС.

Тим часом надходять повідомлення, один з найбільших французьких телеканалів "France 24", мовлення якого вчора обірвалося в Нігері, повідомляє про встановлення контактів між владою Нігеру і "Групи Вагнер".

Ситуація в Нігері - подробиці

Військова хунта, яка захопила владу, погрожує негайно реагувати на будь-яку "агресію з боку країн ЕКОВАС" (регіональний союз країн Західної Африки, який має власні колективні збройні сили ECOMOG).

Повалений президент Нігеру Мохамед Базум звернувся до США та світової спільноти з проханням "допомогти відновити конституційний порядок в Нігері".

Кілька країн ЕКОВАС вже висловили готовність взяти участь у військовій операції на території Нігеру для повернення до влади поваленого президента.

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