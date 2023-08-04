Військова хунта, що прийшла до влади в Нігері в результаті недавнього військового перевороту, оголосила про денонсацію військових угод з Францією.
Згідно з рішенням, всі 1500 французьких військових, які розміщені в Нігері, повинні покинути територію країни.
У свою чергу влада Франції заявила, що відмовляється визнавати рішення військових Нігеру денонсувати військові угоди з Парижем.
"Франція нагадує, що правова основа її співпраці з Нігером в області оборони заснована на угодах, укладених із законною владою Нігеру", - йдеться в повідомленні французького МЗС.
Тим часом надходять повідомлення, один з найбільших французьких телеканалів "France 24", мовлення якого вчора обірвалося в Нігері, повідомляє про встановлення контактів між владою Нігеру і "Групи Вагнер".
Ситуація в Нігері - подробиці
Військова хунта, яка захопила владу, погрожує негайно реагувати на будь-яку "агресію з боку країн ЕКОВАС" (регіональний союз країн Західної Африки, який має власні колективні збройні сили ECOMOG).
Повалений президент Нігеру Мохамед Базум звернувся до США та світової спільноти з проханням "допомогти відновити конституційний порядок в Нігері".
Кілька країн ЕКОВАС вже висловили готовність взяти участь у військовій операції на території Нігеру для повернення до влади поваленого президента.