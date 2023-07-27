Це сьомий держпереворот у регіоні Західної та Центральної Африки з 2020 року.

У Нігері, країні, що є головним союзником західних держав в африканському регіоні, стався державний переворот. Група військових оголосила про усунення президента західноафриканської країни Мохамеда Базума – одного з африканських лідерів, що проігнорували саміт Росія-Африка в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє Reuters, вранці в середу президентська гвардія на чолі з генералом Омаром Чіані захопила владу. Полковник Амаду Абдраман оголосив, що кордони Нігеру закриті, по всій країні оголошено комендантську годину, а всі установи республіки припиняють роботу. Військові також застерегли інші країни від будь-якого втручання, та пообіцяли не завдавати Базуму шкоди.

"Покладемо край режиму через погіршення ситуації з безпекою та погане управління", – сказав Абдраман в оточення інших офіцерів у зверненні, яке транслювалося по телебаченню.

Базум, голова Партії за демократію і соціалізм Нігеру, упродовж останніх 30 років обіймав різні посади в уряді. В лютому 2021 року був обраний президентом країни. Обрання Базума стало першою демократичною передачею влади в державі, яка після здобуття незалежності від Франції в 1960 році пережила чотири військових перевороти. За кілька днів до того, як нещодавно обраний Базум мав скласти присягу, також відбулася спроба державного перевороту, але вона провалилася.

Чому Росія виграє від повалення прозахідного уряду в Нігері

Нігер, колишня французька колонія і важливий експортер урану, на якого припадає 5% світового виробництва, був ключовим союзником західних держав у боротьбі з повстанцями та нелегальною міграцією з країн Африки на південь від Сахари.

Військове захоплення влади в Нігері стало сьомим державним переворотом у регіоні за останні три роки. За словами аналітиків, переворот створить можливість для Росії та інших держав поширити свій вплив у Нігері та регіоні загалом.

Ймовірним ватажком хунти в Нігері називають Моді Саліфа, який має контакти з хунтою в Малі. Остання своє чергою відзначилася співпрацею з ПВК "Вагнер". Ситуація, що склалася, може допомогти ПВК зміцнити своє становище у Центральній Африці.

Реакція світу на переворот у Нігері

Сполучені Штати закликали звільнити Базума. Держсекретар США Ентоні Блінкен, який спілкувався з Базумом у середу, коли його тримали в президентському палаці, заявив, що економічне та безпекове партнерство США з Нігером залежить від продовження демократичного правління в країні.

Європейський Союз, ООН, Франція та інші засудили повстання та заявили, що стежать за подіями із занепокоєнням.

Африканський союз і західноафриканський регіональний блок ECOWAS засудили дії військової хунти та назвали те, що сталося, спробою державного перевороту.

Президент сусіднього Беніну Патріс Талон зустрівся з президентом Нігерії та головою ECOWAS Болою Тінубу для обговорення ситуації в Нігері.

"У разі необхідності будуть використані всі засоби для відновлення конституційного порядку в Нігері, але ідеальним було б, щоб усе відбувалося в мирі та злагоді", — сказав Талон журналістам в Абуджі, столиці Нігерії.

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