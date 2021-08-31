РФ не збирається втручатися у відносини України та Штатів, стверджував Пєсков.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі стежать за візитом українського лідера Володимира Зеленського до США.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це спікер сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми не вважаємо себе вправі втручатися у відносини двох суверенних держав, США й України, не збираємося це робити", – сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи може цей візит привести до погіршення відносин між РФ і США, а також РФ і Україною.

За його словами, в Кремлі дуже уважно відстежують результати візиту Зеленського в США.

"Ми дуже уважно відстежуємо результати цієї поїздки з тієї точки зору, що США дійсно можуть використовувати свій вплив на пана Зеленського з тим, що спонукати його все-таки піти шляхом реалізації Мінських домовленостей (щодо Донбасу – Ред.), а також домовленостей, які були досягнуті в Парижі (на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" – Ред.), і відмовитися від тих дій, які здатні нанести таку нищівну шкоду всьому процесу мінського врегулювання", – додав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 31 серпня прибув з робочим візитом до столиці США Вашингтону разом зі своєю дружиною Оленою після запрошення американського президента Джо Байдена.

На 1 вересня запланована зустріч Зеленського та Байдена.

Дата візиту Зеленського до США змінювалася вже двічі: попередньою датою було 30 серпня, згодом – 31. Причиною перенесення в Офісі президента України назвали нестабільну ситуацію в Афганістані.

ОП оприлюднив "дорожню карту" з очікуваними результатами зустрічі Зеленського і Байдена. Документ містить конкретні пропозиції щодо співпраці України з США на наступні два роки.

Йдеться про сфери безпеки й оборони, політики та дипломатії, енергетики, економіки та ін. Документ стосується і питання в'їзду і виїзду українців і американців в країни-партнери. Крім цього, підіймає питання верховенства права і внутрішніх реформ, з проведенням яких США допомагають Україні.

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Автор: Роман Цимбалюк