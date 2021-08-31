Зустріч Зеленського з Байденом запланована на завтра.

У ході зустрічі з президентом США Джо Байденом Володимир Зеленський, який вже прибув до Вашингтона, не буде озвучувати прохання, зате має свої пропозиції.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Арестовича, Зеленському слід встановити з Байденом особисті стосунки - "хімію" живого спілкування.

"І тут буде вирішено кілька стратегічних питань, оскільки мова йде про істотне збільшення оборонної взаємодії між США та Україною. Там розглядається кілька варіантів. Друге - енергетична сфера, там теж багато сюрпризів чекає, в тому числі по "Північному потоку-2". Щодо політичної частини - мова про те, щоб американський представник став частиною "Мінського" процесу у тому чи іншому варіанті", - розповів він.

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Україна, каже Арестович, хоче зробити внесок у обопільну безпеку країн в енергетичній і політичній сферах. Він також згадав про можливу зустріч з Ілоном Маском і Тімом Куком, яка також "буде присвячена нашим пропозиціям, а не проханням".

"Ми потроху стаємо більш суб'єктними - і це дуже добре", - підсумував він.

Візит Зеленського до США

7 червня президента України провів телефонну розмову зі своїм американським колегою, який запросив його відвідати Сполучені Штати цього літа.

Спочатку планувалося, що зустріч лідерів відбудеться 30 серпня, але потім стало відомо, що її перенесли на 31-е число, а пізніше - і на 1 вересня.

При цьому сам візит відбудеться 31 серпня - 1 вересня. Спочатку на другий день поїздки у Зеленського були заплановані інші заходи.

Перед візитом Зеленського до Байдена, Офіс президента оприлюднив "дорожню карту" з очікуваними результатами зустрічі.

Автор: Юрій Годован