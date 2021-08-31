У ході зустрічі з президентом США Джо Байденом Володимир Зеленський, який вже прибув до Вашингтона, не буде озвучувати прохання, зате має свої пропозиції.
Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24".
За словами Арестовича, Зеленському слід встановити з Байденом особисті стосунки - "хімію" живого спілкування.
"І тут буде вирішено кілька стратегічних питань, оскільки мова йде про істотне збільшення оборонної взаємодії між США та Україною. Там розглядається кілька варіантів. Друге - енергетична сфера, там теж багато сюрпризів чекає, в тому числі по "Північному потоку-2". Щодо політичної частини - мова про те, щоб американський представник став частиною "Мінського" процесу у тому чи іншому варіанті", - розповів він.
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Україна, каже Арестович, хоче зробити внесок у обопільну безпеку країн в енергетичній і політичній сферах. Він також згадав про можливу зустріч з Ілоном Маском і Тімом Куком, яка також "буде присвячена нашим пропозиціям, а не проханням".
"Ми потроху стаємо більш суб'єктними - і це дуже добре", - підсумував він.
Візит Зеленського до США
- 7 червня президента України провів телефонну розмову зі своїм американським колегою, який запросив його відвідати Сполучені Штати цього літа.
- Спочатку планувалося, що зустріч лідерів відбудеться 30 серпня, але потім стало відомо, що її перенесли на 31-е число, а пізніше - і на 1 вересня.
- При цьому сам візит відбудеться 31 серпня - 1 вересня. Спочатку на другий день поїздки у Зеленського були заплановані інші заходи.
- Перед візитом Зеленського до Байдена, Офіс президента оприлюднив "дорожню карту" з очікуваними результатами зустрічі.