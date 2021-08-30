Президент передасть американському колезі списки військовополонених і ув'язнених українців з Донбасу і Криму.

Під час свого візиту до США президент України Володимир Зеленський надасть своєму американському колезі Джо Байдену списки українців, полонених і зниклих безвісти на Донбасі та в окупованому Криму.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на телеканалі "Україна 24".

"Президенту готували списки зниклих безвісти, полонених, заручників і політв'язнів. І знаю, що всі ці документи президент повезе в Америку", - сказала вона.

Омбудсмен впевнена, що Зеленський і Байден обговорюватимуть питання про полонених і зниклих безвісти українців, зокрема їхнє повернення і обмін.

Візит Зеленського до США: що відомо

Читайте такожЗеленського запросили відвідати Білий дім: він відповів7 червня президента України провів телефонну розмову зі своїм американським колегою, який запросив його відвідати Сполучені Штати цього літа.

Спочатку планувалося, що зустріч лідерів відбудеться 30 серпня, але потім стало відомо, що її перенесли на 31-е число, а пізніше - і на 1 вересня.

При цьому сам візит відбудеться 31 серпня - 1 вересня. Спочатку на другий день поїздки у Зеленського були заплановані інші заходи.

Перед візитом Зеленського до Байдена, Офіс президента оприлюднив "дорожню карту" з очікуваними результатами зустрічі.

Документ містить конкретні пропозиції щодо співпраці України з США на наступні 2 роки. Йдеться про сфери безпеки і оборони, політики і дипломатії, енергетики, економіки та ін. Крім цього, піднімається питання верховенства права і внутрішніх реформ, з якими США допомагають Україні.

Автор: Станислав Кожемякин