Рік тому в Парижі відбувся саміт у "нормандському форматі".

До нової зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна має бути підготовлена «субстанція» для переговорів, а її немає.

Про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ про те, коли може відбутися нова зустріч Зеленського і Путіна за посередництва Франції та Німеччини.

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«Зустріч заради зустрічі не потрібна нікому. Будь-яка зустріч глав держав має бути добре підготовлена», - сказав Пєсков.

«Але їм потрібна якась субстанція, за яку можна вчепитися, щоб на неї вже якісь розуміння нанизувати, а тут у нас немає субстанції», - додав він.

Пєсков висловив упевненість, що «субстанцією» може бути тільки виконання домовленостей, досягнутих рік тому на зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі.

«У цьому плані ситуація важка», - заявив він.

Нормандська зустріч у Парижі

9 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт в «нормандському форматі» за участю президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Росії Володимира Путіна.

Сторони, зокрема, домовилися про припинення вогню і відведення військ в трьох нових пунктах у лінії зіткнення, обмін полоненими до кінця року в форматі «всіх на всіх», а також про проведення наступного «нормандського» саміту через чотири місяці.

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Автор: Роман Цимбалюк