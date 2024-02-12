За словами Радослава Сікорського, Путін знає, що збільшує свої шанси на успіх, якщо він відокремить Україну від решти Європи.

Президент Росії Володимир Путін знає, що збільшує свої шанси на успіх, якщо він відокремить Україну від решти Європи. Про це після зустрічі міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції у форматі Веймарського трикутника у Парижі заявив голова польского зовнішньополітичного відомства Радослав Сікорський, повідомляє PolskieRadio24.

За його словами, це станеться, якщо Путін "розірве Європейський Союз, якщо він відокремить Європу від Сполучених Штатів".

На переконання Сікорського, у Путіна це не вийде, при цьому "необхідно повністю виконувати санкції, запроваджені проти Росії, і протистояти російським дезінформаційним кампаніям і кібератакам".

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"Вони пробували у Великобританії перед Brexit, вони пробували в Сполучених Штатах на різних виборах, вони пробували в наших різних виборчих кампаніях. Цього року у нас низка виборчих кампаній. Ми повинні посилити пильність і посилити співпрацю, щоб такі методи більше не були успішними. ... Кривавий диктатор у Москві знає, що він збільшує свої шанси на успіх, якщо він відокремить Україну від решти Європи, якщо він розвалить Європейський Союз, якщо він відокремить Європу від Сполучених Штатів. Йому це не вдасться, і Веймарський трикутник буде дуже ефективним інструментом для запобігання цьому", - зазначив Сікорський.

Відносини Польщі з РФ - останні новини

Днями міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що якщо Росія переможе в Україні, то президент РФ Путін зрівняє Україну з землею.

Раніше Польща відповіла на звинувачення Путіна про те, що поляки в 1939 році "змусили" Адольфа Гітлера почати Другу світову війну.

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