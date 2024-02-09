Глава польського МЗС зазначив, що РФ робить це не вперше.

У Польщі відреагували на заяву російського диктатора Путіна про те, що поляки в 1939 році "змусили" Адольфа Гітлера почати Другу світову війну.

Із заявою виступив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. У мікроблозі X (раніше - Twitter) він зазначив, що Варшава шокована тим, що ці наративи поширює американський журналіст Такер Карлсон.

"Російський диктатор В. Путін вже не вперше звинувачує Польщу, захоплену СРСР 17.09.1939, у розв'язанні війни. Ми звикли до параноїдальних виправдань вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Шокує те, що цього разу їх дозволяє собі американський журналіст", - написав Сікорський.

Як Путін виправдовував Гітлера

У першому інтерв'ю іноземному журналісту, яке російський диктатор дав за час повномасштабної війни, він спотворив не тільки історію України - за його новою версією, вона з'явилася з волі Йосипа Сталіна.

Але також Путін сказав, що поляки "загралися і змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них", оскільки були "незговірливими". "Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів почати саме з Польщі", - сказав диктатор, виправдавши агресію.

Вас також можуть зацікавити новини: