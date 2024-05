'Криза неминуча': чому Баффет розпродає акції світових гігантів

Berkshire Hathaway опублікувала звіт щодо своєї інвестиційної активності, який показав – американський ринок капіталів завмирає у передчутті обвалу. Чому так відбувається, та як криза на американському фондовому ринку загрожує Україні – розбирався УНІАН.

Уоррена Баффета вважають найбільш успішним інвестором світу, бо він зміг підняти свій капітал зі 115 доларів до більш ніж $100 мільярдів. Головним чином - на торгівлі акціями та іншими активами на біржі. Щоправда, йому на це знадобилося 80 років (першу інвестицію він зробив ще у 11 років, а зараз йому 93).

Звісно, те, що батьком в нього був, умовно, не звичайний роботяга, а конгресмен та підприємець, цьому "зльоту" сприяло. Проте, спекуляції на біржі - це досягнення саме Уоррена, а не його батька. Саме тому в останні десятиріччя звіт компанії Баффета Berkshire Hathaway викликає велику увагу інвесторів. Якщо раніше він окреслював тренди ринку, то зараз й сам став "market maker" і впливає на ринок не менше, ніж ФРС США чи "блакитні фішки" - найбільші компанії, чиї акції торгуються на фондових майданчиках.

То що ж український інвестор може дізнатися зі звіту Berkshire, та які тренди фіксує цей звіт, якщо відомо, що Баффет позбавляється акцій Apple та інших техногігантів (і не лише зі США)? Інакше кажучи – чи загрожує нам наступний "крах доткомів", який призвів у 2000-х роках до обвалу котирувань чи не вдвічі?

Звіт Баффета

Звіт Berkshire Hathaway за перший квартал 2024 року показав, що статки Баффета та інших інвесторів зростають, попри досить скептичні настрої на фондовому ринку. Але у порівнянні з 2023 роком динаміка прибутків є досить неприємною для акціонерів конгломерату, адже чистий прибуток з інвестиційної діяльності за квартал впав з $27,4 мільярдів минулого року до "всього лише" $1,4 мільярдів у році поточному.

Маючи загальний обсяг активів компанії більше $800 мільярдів, це досить незначний прибуток. Більше того, у порівнянні з $811 млрд наприкінці 2023 року, оцінка всіх активів Berkshire взагалі впала. Не дивно, що Баффет постійно каже про кризу – бо безпосередньо в нього вона вже дійсно настала.

Загалом же Berkshire заробила $12,7 мільярдів (проти $35,5 млрд минулого року), з яких більше $10,2 мільярдів принесла лише одна компанія GEICO. Це американська страхова компанія, фінансові результати якої буквально демонструють посилення "страхів" американських інвесторів та приватних осіб, що активно страхуються від будь-яких ризиків.

Слід, однак, додати, що операційні прибутки (без урахування нереалізованих доходів/втрат від інвестицій) зросли майже на 40% - до $11,22 мільярдів, що є рекордом. Квартальний виторг збільшився з минулорічних $85,39 млрд до $89,87 мільярдів. Тобто, доходи зростають, але втрати також збільшуються. Через що чистий прибуток не вражає навіть у "найуспішнішого інвестора у світі".

Показово, що з безлічі усіх бізнесів, частку яких тримає Berkshire, надійний прибуток принесла лише одна компанія – й та страхова і за рахунок операційної діяльності, а не з акцій. Безпосередньо на ринку інвестицій прибуток показав лише енергетичний підрозділ конгломерату Berkshire Hathaway Energy ("BHE").

Тобто, енергетика зараз у тренді, а всі інші галузі, зокрема ІТ, нерухомість та туризм, які також у звіті відображені, перебувають у США у не найкращому стані. Всі інші компанії та навіть цілі галузі або "у мінусах" (з точки зору цінності акцій при купівлі та їх продажу), або на межі прибутковості. Без диверсифікації ризиків навіть Баффет показав би збитки.

А акціонером яких бізнесів взагалі є Berkshire та Баффет? Багато з цих брендів впізнає не лише пересічний американець, але й українець.

У що інвестує "найуспішніший інвестор у світі"

Так, до його портфелю входять такі відомі компанії як Apple Inc. ($135,4 млрд), Bank of America ($39,2 млрд), American Express ($34,5 млрд), Coca-Cola Co. ($24,5 млрд), Chevron Corp. ($19,4 млрд) та безліч інших, хоча зазначені п’ять формуть майже 80% портфелю конгломерату.

Загалом інвестиції у акції компанія оцінила у $335 мільярдів, що майже на $20 мільярдів менше, ніж минулого року. І значною мірою через те, що американські технологічні гіганти почувають себе не у кращій формі. Та ж Apple Inc., на яку робив ставку Баффет, поводить себе на ринку вкрай "нервово", замість стабільного зростання демонструючи коливання, з досить помітними обвалами.

Через це Баффет сам "виходить у кеш", продаючи акції й накопичуючи гроші на рахунках, і іншим це рекомендує. "Гарних пропозицій на ринку немає", - каже він у своєму зверненні до акціонерів, пояснюючи, чому він продав 13% акцій Apple Inc. Втім, найбільшим розчаруванням Баффета стала медіакомпанія Paramount Global, акцій якої він позбувся повністю. Схоже, зараз не час інвестувати у медіа та розваги.

Цього "кешу" в інвестора вже накопичилося у розмірі рекордних $188,99 мільярдів, які західні експерти називають "горою готівки". До речі, продає він не лише американські, але й закордонні акції – наприклад, акції індійських підприємств. Попри розмови про те, що Індія може стати "новим Китаєм", куди Захід переноситиме свої виробництва, інвестори, схоже, не дуже вірять у успіхи індусів.

Все це змушує аналітиків робити доволі негативні прогнози як щодо фондового ринку США, так і американської й світової економіки в цілому, згадуючи про кризу 70-х років. Та криза, нагадаємо, була найбільш гострою у історії США після "Великої депресії" 1920-х. І починалася вона саме з кризи на фондових ринках, інфляції та зростання цін на нафту, на тлі світової нестабільності.

І це при тому, що американські індекси зараз знаходяться на історичному піку – є звідки падати.

Чи буде криза – думки експертів

Буде новий "крах доткомів" чи "другий 2008-й", чи не буде нічого – думки експертів розходяться. Всі погоджуються лише у тому, що зараз фондовий ринок США (а за ним і всесвітній) вийшов на "плато". І далі він може або "відскочити" після корекції й знов піти вгору, або дійсно спровокувати кризу поки що невідомого масштабу.

"Він (Баффет – УНІАН) розпродає одні з найбільш переоцінених акцій на "максимумі", і щойно відбудеться серйозна корекція або спад, я впевнений, що він, як завжди, почне перерозподіляти ці активи назад на ринок на набагато нижчі ціни", - сказав Пол Дітріх, американський інвестиційний стратег, якого цитує Business Insider.

Фахівець стверджує, що продаж Баффетом акцій на $17 мільярдів за один квартал є "найбільшим за останні роки", що він сприймає як доволі негативний сигнал. Бо інші інвестори також будуть позбуватися акцій Apple та інших американських техногігантів.

"Твоя бабуся дала тобі в дитинстві пораду: "Купуй дешево і продавай дорого", - цитує Дітріх Баффета. – Вам не потрібно бути мозковим хірургом, щоб знати, що останні кілька місяців були вдалим часом, щоб продати акцї і вийти на "кайфі"".

Дійсно, відтоді, коли Баффет почав купувати акції Apple у 2018 році, цінні папери цієї компанії виросли втричі, і лише протягом останнього часу стали почуватися "зле". За даними Business Insider, не лише Apple, але й Джефф Безос з Amazon, Джеймі Даймон з JPMorgan, Марк Цукерберг з Meta та інші останніми місяцями також активно продають акції своїх компаній, сигналізуючи, що настав гарний для цього час. І Баффет, на думку Дітріха, вичікує момент, щоб знов почати купляти акції тих же компаній, "коли всі з них втечуть".

Але чи свідчить це все про кризу?

Інвестицій банкір Сергій Фурса розповідає УНІАН, що не все так просто.

"Простими словами, Баффет своїм звітом каже, що ринки зараз на історичному максимумі, акції виглядають дуже дорогими, і тому розумною є стратегія "вийти в кеш" і чекати, - каже він. – Він продає й вичікує, доки станеться криза, і тоді буде знов купувати. От і все. Якщо криза неминуча, то краще стояти подалі від ринку, продавши акції, які зараз коштують найбільше".

Тобто, український інвестбанкір також вважає, що криза неминуча. Які ще є цьому ознаки? На думку Фурси, одним з таких індикаторів є позиція Федеральної резервної системи США (ФРС), яка минулого року підняла облікову ставку, й з того часу її не зменшувала. Це робилося, щоб зупинити інфляцію – найбільшу у країні за останні десятиріччя.

Але чим більші кредитні ставки, тим пасивнішим є бізнес-клімат у країні, бо, власне, капітал стає дорожчим. Інфляція - це не лише показник цін. Це ще й показник платоспроможності населення, якщо це відбувається на тлі зростання ВВП. Тобто, зростання ставки, яка сповільнює інфляцію, одночасно сповільнює й економічне відновлення США, негативно впливаючи на бізнес як галузь, сприяючи безробіттю та відтоку виробництв у інші країни (де капітал більш доступний).

Динаміка ставки ФРС у США наочно показує, коли у країні була економічна криза й найбільша інфляція (пікові показники ставки), а коли, навпаки, умови для бізнесу були найвигідніші. Зараз за цим показником США приблизно на рівні кризи "доткомів". Дані: Trading Economics.

На думку Сергія Фурси, ставка ФРС дійсно є одним з найголовніших показників, які вказують на стан "здоров’я" американської економіки.

"ФРС раніше підвищив ставку – зробив те, чого багато років до цього не робив і чого майже ніхто не очікував. І тому зараз виглядає так, що є багато причин, щоб падіння ринку сталося. Тому й є очікування, що падіння ринку так чи інакше має відбутися. Принаймні, так думає значна група великих інвесторів, яку представляє Berkshire Hathaway", - каже фахівець.

Але додає, що прямо зараз ринок ще не падає. Навпаки – він на історичних максимумах.

"Ми говоримо про ринок загалом, а не про окремі акції, як можуть показувати коливання. Індекс S&P-500, наприклад, близький до історичного максимуму і перебуває там досить давно, оновлюючи ці максимуми останні півроку. Тому позиція такою є й у Баффета – небезпечно бути на "перегрітому" ринку і краще "вийти у кеш".

Еталонний фондовий індекс S&P 500 зріс на 26% за останні 12 місяців і на 73% з початку 2020 року, торгуючись на рекордному рівні. Для порівняння, акції класу "А" Berkshire за останні 12 місяців подорожчали на 22,6%. Тобто, портфель Баффета, який спирається на найбільш відомі "блакитні фішки" США, відстає від середнього показника S&P 500.

Таким чином, про ознаки кризи зараз можна казати не по усьому ринку, а лише про найбільші компанії навіть не з топ-500, а з топ-10 американського ринку, який "перегрівся", і який ФРС своєю підвищеною ставкою хоче "охолодити", провокуючи, однак, лише нові проблеми й, власне, ще більшу кризу. І звіт Berkshire нам саме на це вказує – криза неминуча, але коли саме вона станеться поки що не ясно.

Як "неминуча криза" вплине на Україну й українського інвестора

Головне питання для тих, хто не перебуває у США: ця гіпотетична криза - це суто американська загроза чи загальносвітова? Адже Баффет продає також акції індійських компаній.

"Американський ринок є у світі основним. Все, що відбувається на американському ринку, потім відбувається у світі, - вважає Сергій Фурса. – Щодо Індії. Зараз ринок по світу "перегрітий", й інвестувати ризиковано. Але потім, коли настане більш зручний момент, ви зможете повернутися до тієї ж Індії і купити те саме, але задешево. І потім будете ще 10 років потому радіти, що "Індія – новий Китай". Мова у звіті не про конкретну країну чи галузь, а про ринок загалом, який є на максимумах і, як вважає Баффет, може обвалитися".

А що ж тоді робити українському інвестору? Куди нести свої гроші? На думку фахівців, на Україну безпосередній вплив очікуваної фінансової кризи буде меншим, оскільки "фондовий ринок в нас відсутній".

"В Україні немає взагалі ринку акцій. ОВДП, військові облігації та депозити - це, насправді, єдина можливість українцю взагалі хоч кудись проінвестувати. Альтернативою зараз може бути хіба що сільськогосподарська земля, але це на перспективу", - завершує експерт.

Тобто прямого впливу на нас можлива криза на фондових ринках не матиме, хоча якесь "відлуння", певно, буде, якщо криза спровокує негативний ефект, який вийде за межі, власне, фондового ринку.

Як бачимо, звіт Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, є безкінечно далеким від українських реалій, де навіть ринку акцій не існує. Тим не менш, як орієнтир для тих, хто інвестує на закордонних майданчиках (а такі українці є), та індикатор щодо можливої кризи, цей звіт є вкрай цікавим та корисним.

Особливо, у контексті трендів американської економіки, від якої залежить, у тому числі, й обороноздатність і фінансова стабільність у нашій країні. Можлива криза у недалекому майбутньому - це досить неприємні новини, до яких ми, як держава, повинні почати готуватися вже зараз, попри всі виклики.

Андрій Попов