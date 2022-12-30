Голова МЗС також наголосив, що Росію треба "запхати в її кордони та закрити на замок", щоб вони ніколи ні на кого не нападали.

У світі не залишилося впливових прихильників ідеї "збереження обличчя Путіну". Однак все ще є маргінальна група прихильників "збереження обличчя Росії".

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна. Він підкреслив, що наші партнери мають зрозуміти, що сутність Росії не зміниться не залежно від її влади.

"Залишилась тільки секта "збереження обличчя Росії". Але щодо Путіна вони вже все зрозуміли. Це маргінальна секта, але вона все ще існує, через призму "нам все одно з ними жити", "вони нікуди не зникнуть" тощо. Для мене зараз головне не стільки подолати цю секту, скільки утвердити в партнерах розуміння того, що якою б не була влада в Росії, Росія по своїй суті не зміниться", - зазначив Кулеба.

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Голова МЗС вважає, що зараз важливо подолати наратив, що з Росії можна зробити ліберальну, демократичну країну. Він підкреслив, що "Росія є такою, якою вона є", і це мають зрозуміти інші.

"Наша задача - не перетворити орка на ельфа, а загасити цю агресію. І створити такі умови, за яких експансія Росії стане неможливою. Тобто з агресивно-авторитарної країни вона має стати просто авторитарною, консервативною країною. Їх треба запхати в їхні кордони та закрити на замок. Хай живуть у своїй автаркії, при своєму царі-батюшці, тільки ні на кого не нападають", - сказав Кулеба.

Збереження обличчя Росії

Як повідомляв УНІАН, навесні президент Франції Еммануель Макрон пропонував Володимирові Зеленському піти на територіальні поступки заради "збереження обличчя Путіну". Пізніше представник Макрона спробував пом'якшити ситуацію і заявив, що Франція бажає перемоги Україні та повернення територіальної цілісності нашої держави, а в словах Макрона "немає духу поступок" Путіну або РФ.

Нещодавно Макрон заявив, що РФ потрібно надати "гарантії власної безпеки", під час дипломатичних переговорів. Це стосується питання майбутніх масштабів НАТО. Водночас Макрон підтримує Україну в плані початку переговорів. Президент Франції вважає, що саме Київ повинен вирішувати, за яких умов їх проводити.

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