За словами президента Франції, російський диктатор вважає, що Захід нібито прагне знищити Росію.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що бачить в очах кремлівського терориста Володимира Путіна "образу" на країни Заходу.

В інтерв'ю CBS News лідер Франції зазначив, що ця образа на Захід, зокрема на США та Європейський Союз, схоже, походить від відчуття, що Захід нібито прагне знищити Росію.

"Це ніколи не було нашим прагненням у Франції. Більше того, ми завжди мали дуже тісні культурні та історичні зв'язки, і ми завжди поважали російський народ", - сказав Макрон.

Макрон зазначив, що таке сприйняття Путіна він помітив після багатогодинної розмови з російським лідером.

"Але в Путіна було це почуття образи. І коли ми мали дуже довгу розмову… було чітке розуміння того, що російський народ - це великий народ із великою історією. І його мета та його, можливо, доля полягала в тому, щоб відновити, мабуть, імперію", - сказав Макрон.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Зазнаючи невдач на полі бою у жовтні росіяни почали завдавати масованих ракетних ударів по українській критичній інфраструктурі.

Такі атаки, які мають на меті занурити українців у темряву, а також залишити без тепла в періодж зимових морозів, активізували розмови про необхідність створення міжнародного трибуналу для притягнення російського керівництва до кримінальної відповідальності за воєнні злочини і злочин агресії проти України. Зокрема, днями з'явилася інформація, що в ООН циркулює проект резолюції щодо створення міжнародного трибуналу на кшталт Нюрнберга.

Президент Франції Еммануель Макрон також висловився за необхідність притягнення Володимира Путіна до відповідальності за воєнні злочини росіян, такі, як ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі.

Утім, раніше Макрон заявляв, що РФ потрібно надати "гарантії власної безпеки", коли вона повернеться за дипломатичний стіл. Це стосується питання майбутніх масштабів НАТО. Водночас Макрон підтримує Україну в плані початку переговорів. Президент Франції вважає, що саме Київ повинен вирішувати, за яких умов їх проводити.

А весною стало відомо, що Макрон пропонував Володимиру Зеленському піти на територіальні поступки заради "збереження обличчя Путіну". Пізніше представник Макрона спробував згладити ситуацію і заявив, що Франція бажає перемоги Україні та повернення територіальної цілісності нашої держави, а в словах Макрона "немає духу поступок" Путіну або РФ.

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