В Офісі президента Франції запевнили, що бажають перемоги Україні.

Франція бажає перемоги Україні та повернення територіальної цілісності нашої держави. А в словах президента Еммануеля Макрона "немає духу поступок" Путіну чи Росії.

Як передає Reuters, такі заяви зробив представник голови Франції на недавньому брифінгу. Журналісти поставили запитання щодо заяв Макрона про необхідність "зберегти обличчя" Путіну. У відповідь на це представник Офісу президента спробував виправдатися.

"Як сказав президент, ми хочемо перемоги України. Ми хочемо, щоб територіальна цілісність України була відновлена. У словах президента немає духу поступок по відношенню до Путіна або Росії. Коли він говорить з ним безпосередньо, це не компроміс, а висловлювання нашого бачення ситуації", — повідомив представник Макрона.

Чиновник також заявив про готовність Франції допомогти організувати безпечний експорт українського зерна з Одеси. Країна згодна взяти участь у такій операції.

Нагадаємо, 13 травня стало відомо, Макрон запропонував президенту України Володимиру Зеленському піти на територіальні поступки заради "збереження обличчя Путіну".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на це заявив, що Путін повинен сам знайти спосіб "зберегти обличчя". А посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький відреагував на пропозицію Макрона наступним коментарем: "Озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. Нехай віддають свій Бранденбург або Піренеї".

На сайті президента України навіть з'явилася петиція, присвячена словами французького президента. Її суть — запропонувати Макрону поділитися територіями з Росією заради "збереження обличчя" Путіну.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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